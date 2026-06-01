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¡Que Jude Bellingham se quede fuera! Se prevé que Inglaterra deje en el banquillo a la superestrella del Real Madrid, mientras Alan Shearer explica cómo sacar lo mejor de Harry Kane en el Mundial de 2026
Shearer prefiere a Rogers sobre Bellingham.
Shearer sorprendió al afirmar que Bellingham no debe ser titular con Inglaterra en su debut mundialista.
Aunque reconoce su talento, el exdelantero considera que Morgan Rogers, del Aston Villa, aporta mejor equilibrio táctico.
Durante la presentación de la campaña de Betfair para el Mundial, Shearer afirmó: «Para mí, Jude no debería ser titular en el primer partido. Creo que Thomas apostará por lo que le ha funcionado en los partidos de Inglaterra: (Elliot) Anderson y Declan Rice en la base del centro del campo, y luego Morgan Rogers por delante. Espero que se decante por esos tres. Eso es lo que yo haría».
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Cómo recuperar el olfato goleador de Kane
Shearer justifica la polémica selección por la necesidad de sacar el máximo partido a Kane. El exdelantero del Newcastle cree que Inglaterra sufrió en torneos anteriores por falta de jugadores que corran detrás del punta, algo en lo que, según él, Rogers supera a la actual generación de centrocampistas creativos.
Shearer lo justifica así: «No vimos lo mejor de Kane en el último torneo. Para sacar su máximo potencial, como se ha visto en el Bayern de Múnich, necesita jugadores que corran por delante de él».
Y añadió: «Es brillante bajando a recibir y luego pasando, pero necesita jugadores que se adelanten, y eso nos faltó. Si Inglaterra quiere brillar en este torneo, debe sacar lo mejor de Harry».
El ascenso de Elliot y Rogers
El trío de centrocampistas propuesto por Shearer incluye a Elliot Anderson, cuya cotización ha subido desde que dejó St James' Park. Aunque al ex capitán del Newcastle le costó ver cómo el joven abandonaba el club de su infancia, admite que ese cambio ha supuesto un gran impulso para el centrocampista, que ahora parece listo para formar pareja con Rice en el escenario más importante de todos.
Sobre el mediocampista del Nottingham Forest, Shearer afirmó: «Anderson ha dado un salto de tres o cuatro niveles desde que se marchó del Newcastle. Por mucho que doliera, y por muy duro que fuera cuando se fue del Newcastle, creo que sin duda le ha ayudado a sentirse una pieza clave y realmente importante en ese equipo. Tiene un talento maravilloso y no hará más que mejorar».
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El dilema del 10 y la ausencia de Foden
Aunque la atención sigue en Bellingham, Shearer admitió que Tuchel sufre por exceso de talento en la posición de “10”. Con Phil Foden y Cole Palmer peleando por minutos, la competencia es máxima.
Al respecto, afirmó: «Estamos en una posición muy buena con los “10”. Seguramente haya que dejar fuera a uno, quizá a dos jugadores con mucho talento. Phil Foden no ha tenido continuidad, así que es lógico que no rinda bien. Todos sabemos su talento, pero esta temporada ha estado por debajo de sus altos estándares».