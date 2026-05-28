«¡Qué implacable!»: Zohran Mamdani revela que se opuso a una decisión clave de Mikel Arteta, mientras el alcalde gunner elogia el liderazgo del técnico campeón de la Premier

Al recordar el dilema con el portero que redefinió la base defensiva de los Gunners, el político reconoció la mentalidad de élite del entrenador. En declaraciones a la revista GQ, Mamdani afirmó: «Al principio fui escéptico, incluso me opuse, a apartar a [Aaron] Ramsdale de la titularidad.

Me encantaba Ramsdale y a muchos aficionados también; era el favorito. Pero la frialdad para fichar a [David] Raya y luego ponerlo de titular sin que hubiera una crisis… Eso muestra que Arteta no se conforma con competir, quiere ganar. Lo he pensado a menudo. Si aspiras a más, debes tomar ese tipo de decisiones».