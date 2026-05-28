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«¡Qué implacable!»: Zohran Mamdani revela que se opuso a una decisión clave de Mikel Arteta, mientras el alcalde gunner elogia el liderazgo del técnico campeón de la Premier
Mamdani elogia el estilo de liderazgo de Arteta
Mamdani, alcalde de Nueva York y fan del Arsenal, compara su liderazgo con el de Arteta. Arteta debutó como entrenador jefe en el Emirates Stadium a los 38 años, y Mamdani llegó a la alcaldía a los 34. Pese a sus estilos de comunicación distintos, ambos coinciden en la necesidad de tomar decisiones difíciles por el bien de sus instituciones.
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El alcalde de Nueva York se opuso al destierro de Ramsdale
Al recordar el dilema con el portero que redefinió la base defensiva de los Gunners, el político reconoció la mentalidad de élite del entrenador. En declaraciones a la revista GQ, Mamdani afirmó: «Al principio fui escéptico, incluso me opuse, a apartar a [Aaron] Ramsdale de la titularidad.
Me encantaba Ramsdale y a muchos aficionados también; era el favorito. Pero la frialdad para fichar a [David] Raya y luego ponerlo de titular sin que hubiera una crisis… Eso muestra que Arteta no se conforma con competir, quiere ganar. Lo he pensado a menudo. Si aspiras a más, debes tomar ese tipo de decisiones».
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Una apuesta arriesgada da sus frutos
A principios de la temporada 2023-24, Arteta nombró titular al recién fichado David Raya, relegando a Ramsdale, quien luego fue vendido al Southampton por 25 millones de libras en agosto de 2024. La decisión dividió a los aficionados: Ramsdale parecía más seguro, mientras que Raya, pese a su técnica, cometía errores.
Pese al riesgo, la decisión se justificó: Raya encadenó 19 partidos sin encajar en la Premier, igualando el récord de David Seaman. Gracias a esa solidez, el Arsenal acabó con 22 años de sequía y conquistó su 14.º título, siete puntos por encima del Manchester City.
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Se acerca la final de la Liga de Campeones
A sus 44 años, Arteta es el segundo entrenador más joven en ganar la Premier League, solo por detrás de José Mourinho. Ahora debe centrar de inmediato la atención de su plantilla en la final de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain este sábado. Superar este desafío continental dirá si los nuevos campeones de Inglaterra logran un histórico doblete nacional y europeo.