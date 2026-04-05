¿Qué ha sido de Marko Pjaca? ¿Cómo le va al exjugador de la Juventus en Holanda con el Twente?

Cuando la Juve lo fichó en el verano de 2016, imponiéndose al Milan, estaba convencida de tener entre manos un gran talento, y probablemente así fuera. Un jugador de calidad, pero frágil físicamente: la primera lesión grave llegó un año después, cuando, durante un partido amistoso entre Estonia y Croacia, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y se vio obligado a estar de baja unos siete meses. Es el principio del fin. A partir de ahí, una serie de cesiones entre el Schalke, la Fiorentina, el Anderlecht, el Génova, el Torino y el Empoli, en un intento por encontrarle un lugar adecuado para que volviera a despegar. Pjaca, sin embargo, acumula unas pocas apariciones aquí y allá sin volver a ser nunca más el talento que había cautivado a todos con el Dinamo de Zagreb. En 2023 regresa a Croacia, al Rijeka, luego de nuevo al Dinamo de Zagreb y ahora al Twente. Para un nuevo, enésimo, comienzo.