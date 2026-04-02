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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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¿Qué ha cambiado en la «Liga»? El Barcelona está a punto de recuperar su libertad

Barcelona
España

Los resultados financieros del Barça ofrecen señales positivas a la nueva directiva

La directiva del FC Barcelona está a punto de cumplir la regla del equilibrio financiero (1:1) de la Liga española, tras cinco años de dificultades económicas que han limitado su capacidad para fichar jugadores.

La nueva directiva catalana, liderada por Juan Laporta, recientemente elegido presidente del club, ha recibido valoraciones positivas, y esto se considera un paso importante hacia la recuperación de la plena libertad financiera del Barcelona, tras años de estrictas restricciones. 

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  • Señales positivas en los datos financieros del Barcelona

    El club catalán ya ha presentado a La Liga los estados financieros provisionales requeridos, que muestran unos ingresos previstos que superan el presupuesto aprobado de 1.075 millones de euros hasta el próximo 30 de junio.

    Esta mejora se debe a varios factores, entre los que destaca la clasificación del equipo para los cuartos de final de la Liga de Campeones, lo que le ha garantizado 100,34 millones de euros de la UEFA, además del aumento de los ingresos por patrocinios y de la venta de entradas y productos promocionales.

    Actualmente reina un clima de tranquilidad en la directiva del Barcelona, ya que todos los indicadores financieros han sido interpretados de forma positiva por la Liga, sin oposición ni presiones por parte de los clubes rivales, a diferencia de lo que ocurrió con el Atlético de Madrid hace dos años.

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  • Lewandowski... la pieza clave de la ecuación

    En caso de que Robert Lewandowski no renueve su contrato, el club ahorrará unos 40 millones de euros en concepto de su salario y la amortización de activos. Si, por el contrario, renueva, lo hará con un contrato con un salario reducido, lo que significa que su salario no afectará negativamente al límite salarial total.

    Esto se debe a que el jugador polaco contribuyó a su vez a apoyar económicamente al club al incorporarse durante la pandemia de COVID-19 con un contrato de alto salario, por lo que una parte importante de su salario se contabiliza dentro de los «fondos de juego limpio».

    Asimismo, el salario del danés Andreas Christensen asciende a unos 25 millones de euros, y puede contabilizarse de la misma manera para cumplir la regla 1:1.

  • Declaraciones anteriores que suscitan preocupación... y luego tranquilidad

    Durante la campaña electoral, Ferran Olivi, el antiguo tesorero del club (que dimitió el 9 de febrero junto con Juan Laporta y otros ocho miembros), había afirmado que el Barcelona tenía un déficit de entre 12 y 15 millones de euros para cumplir con la regla del 1:1 durante el mercado de fichajes de verano.

    Ahora, tras la presentación de los estados financieros provisionales, parece que el club está a pocos pasos de recuperar su plena libertad financiera, lo que supone un avance importante tras años de estrictas restricciones impuestas por el reglamento del juego limpio.

  • Regla 1:1... El reto que el Barcelona intenta superar

    La regla 1:1 de la Liga española se basa en un principio fundamental según el cual cada euro que se gasta en un nuevo fichaje debe corresponderse con un euro que entre en las arcas del club mediante la venta de un jugador o el ahorro en la nómina.

    Esta regla es uno de los mecanismos más destacados que ha impuesto La Liga para garantizar el equilibrio financiero entre los clubes, y es la que ha impedido al Barcelona cerrar grandes fichajes gratuitos durante los últimos cinco años, a pesar de la asfixiante crisis financiera que ha atravesado el club.

    Actualmente, el Barcelona intenta cumplir esta norma mediante una combinación de aumento de ingresos, reducción de la masa salarial y aprovechamiento de los mecanismos de «juego limpio» relacionados con algunos contratos antiguos, como el de Robert Lewandowski.

    Si el club logra alcanzar el equilibrio necesario, recuperará su libertad en el mercado de fichajes, lo que le permitirá reforzar el equipo sin necesidad de vender jugadores titulares ni recurrir a préstamos adicionales, lo que supone un paso decisivo hacia la estabilidad financiera a largo plazo.

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