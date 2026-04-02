¿Qué ha cambiado en la «Liga»? El Barcelona está a punto de recuperar su libertad

La directiva del FC Barcelona está a punto de cumplir la regla del equilibrio financiero (1:1) de la Liga española, tras cinco años de dificultades económicas que han limitado su capacidad para fichar jugadores.

La nueva directiva catalana, liderada por Juan Laporta, recientemente elegido presidente del club, ha recibido valoraciones positivas, y esto se considera un paso importante hacia la recuperación de la plena libertad financiera del Barcelona, tras años de estrictas restricciones.

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