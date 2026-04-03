«¡Que estén atentos!» - El director del Bayern de Múnich lanza una advertencia sobre el futuro de Vincent Kompany

A pesar de encontrarse en las primeras etapas de su carrera como entrenador al más alto nivel, Kompany ya ha llamado la atención de otros grandes clubes del continente. Sin embargo, a Eberl no le preocupa en absoluto la creciente lista de admiradores que miran hacia el banquillo del Allianz Arena. El director deportivo del Bayern insiste en que el club está bien protegido frente a cualquier intento de fichaje externo.

En una reciente entrevista con TZ Munchen, se le preguntó a Eberl sobre los grandes clubes que siguen de cerca la evolución de Kompany. «Que lo sigan. Tiene contrato hasta 2029. Aunque solo va a cumplir 40 años, ya pertenece al grupo de élite de los entrenadores. Porque es una persona muy lista e inteligente. Y me refiero a que es realmente lista. Además, siempre ha sido muy respetado», afirmó Eberl.