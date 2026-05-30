«¿Qué es lo que le impide venir a nuestro equipo?». Thomas Müller se burla de Anthony Gordon por su rechazo al FC Bayern

Con el fichaje de Gordon, el Barça gana profundidad en dos frentes: puede presionar a Raphinha, quien sufrió muchas lesiones la temporada pasada, en la banda izquierda, y competir por la titularidad en el centro del ataque. Robert Lewandowski ya no estará, así que, de momento, Ferran Torres es su principal rival. No obstante, se asegura que el Barça negocia con insistencia el fichaje de Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, lo que añadiría más competencia. El viernes por la noche, el Atlético generó revuelo con varias publicaciones en redes sociales en las que criticó con dureza a los catalanes.

Por ahora se desconoce qué pasará con Marcus Rashford. El club puede ficharlo de forma definitiva por unos 30 millones de euros, y al jugador le gustaría quedarse, aunque las opciones han disminuido con la llegada de Gordon. Aun así, no se descarta su traspaso definitivo.

Mientras tanto, el Bayern busca otras opciones. Además de Gordon, se menciona a Yan Diomande, del RB Leipzig, valorado en unos 100 millones de euros y seguido también por Liverpool y París Saint-Germain. Otra opción es Junior Kroupi, del AFC Bournemouth, cuyo fichaje rondaría los 80 millones.