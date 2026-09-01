El extraordinario rendimiento creativo de Fernandes sobre el césped ha consolidado su legado entre los mejores asistentes de todos los tiempos de la Premier League. Después de afianzarse como el principal motor creativo del United, el portugués reflexionó sobre el hito histórico de superar a Thierry Henry y Kevin De Bruyne para batir su récord compartido de asistencias, vigente durante mucho tiempo.

Dijo: "Obviamente es algo muy especial, batir un récord que llevaba ahí muchos años. Kevin pudo igualarlo y para mí fue algo increíble. El día que llegué a 14 o 15 asistencias, mi cifra más alta en la Premier League, para mí eso ya era un logro".

Fernandes sostuvo que la mejora constante de sí mismo sigue siendo su principal ambición, más que perseguir hitos individuales, y añadió: "Lo que me exijo a mí mismo es ser una mejor versión de mí, no intentar superar a nadie más. Luego, a medida que me fui acercando, todo el mundo empezó a hablar mucho de ello y tú te fijas en eso, lo ves, pero nunca fue un objetivo intentar superar a Thierry y Kevin. Como forma parte de mi juego, llegó y me puso muy contento. No le pondría una nota a la temporada que hice, pero a nivel personal fue una muy exitosa".