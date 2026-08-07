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«Que doblen mi salario»: por qué Lewis Hall está considerando un traspaso al Manchester United por 60 millones de libras mientras Chris Waddle lanza una advertencia de «desastre» al Newcastle
Éxodo masivo de talento rumbo a la salida de St James' Park
Sandro Tonali, Anthony Gordon y Eddie Howe ya se han despedido de Tyneside, mientras que Bruno Guimaraes está a punto de cerrar un traspaso al Arsenal por 75 millones de libras (101 millones de dólares). En el noreste crece la preocupación por la dirección que está tomando el Newcastle.
Las cosas podrían ir a peor antes de mejorar, ya que el mercado de verano seguirá abierto hasta el 1 de septiembre. También hay interés en otros jugadores contrastados que estarán valorando sus opciones.
Hall entra en esa categoría, ya que el lateral de 21 años ha visto dispararse su cotización en los dos últimos años. Se ha convertido en un habitual en el Newcastle después de su llegada desde el Chelsea en 2023 por 35 millones de libras (47 millones de dólares).
El Manchester United, con las dudas sobre el estado físico de Luke Shaw aún presentes en Old Trafford, supuestamente está dispuesto a poner a prueba la determinación de un rival de la Premier League presentando una oferta formal por Hall. Las condiciones ofrecidas podrían hacerle cambiar de idea.
¿Seguirá Will Hall el mismo camino que Tonali y Gordon?
La leyenda del Newcastle Waddle lo admite, ya que el exextremo del Newcastle United, en declaraciones en colaboración con BetBrain, contó a GOAL sobre los rumores de Hall: «Creo que ahora mismo todos los jugadores lo estarán mirando. Cualquiera que esté interesado en un jugador del Newcastle United, lo estará mirando.
«Los jugadores estarán mirando y pensando: el Man United, otra vez en la Champions League, probablemente el doble de mi salario, si no más, un poco más de seguridad. Ya sabes, los clubes van en la dirección correcta otra vez, el Man United.
«Así que se puede entender por qué existe ese poder de atracción, y el Newcastle, seamos sinceros, no parece estar haciendo gran cosa en el mercado de fichajes. Sí, han fichado a dos o tres jugadores, todos de 20 años o menos, creo, y no han demostrado nada, pueden mejorar o pueden ser un desastre.
«Mira, los tres fichajes del año pasado, que eran jugadores bastante experimentados, no lo hicieron nada bien. Así que es un club un poco en crisis y perder a Hall, tanto como al resto, hace que sea muy difícil construir un equipo para sobrevivir en la Premier League. Ahora mismo, el Newcastle mirará más por encima del hombro hacia la zona baja que hacia la parte alta».
Qué tiene que pasar para que el Manchester United fiche a Hall
El gurú del mercado Fabrizio Romano ha dicho, al ofrecer una actualización sobre el caso Hall y lo que tiene que pasar para que se cierre una operación millonaria: «El Manchester United busca reforzarse en el lateral izquierdo y esa podría ser una de sus próximas prioridades.
«En este momento, Lewis Hall es considerado demasiado caro y el Newcastle no tiene absolutamente ninguna intención de venderlo. El Newcastle ya ha perdido a varias figuras importantes este verano. Sandro Tonali fichó por el Tottenham, Anthony Gordon se marchó al Barcelona, Bruno Guimaraes va a fichar por el Arsenal y también han perdido al entrenador Eddie Howe.
«Por eso, el Newcastle está decidido a quedarse con Lewis Hall. Solo una oferta extraordinaria podría cambiar su postura, así que seguiremos atentos a la situación en los próximos días».
Precio de salida de Hall: cuánto está dispuesto a pagar el Manchester United
Se ha sugerido que el Manchester United está dispuesto a pagar 60 millones de libras (81 millones de dólares) por Hall, ya que sería una incorporación útil para el presente y el futuro, con Michael Carrick en pleno proceso de dar forma a planes ambiciosos.
Sin embargo, el Newcastle no se desprenderá de otro activo valioso sin presentar batalla. El club está decidido a evitar que el nuevo entrenador, Matthias Jaissle, vea cómo la plantilla que heredó de Eddie Howe queda completamente desmantelada antes de que arranque la campaña 2026-27.
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