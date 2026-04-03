«¡Qué bien estar de vuelta!» - Cristiano Ronaldo celebra su regreso tras la lesión con un doblete, mientras el Al-Nassr se acerca al título de la Liga Profesional Saudí

Ronaldo se aseguró de que su partido número 100 en la Liga Profesional de Arabia Saudí fuera inolvidable. Tras un breve parón debido a una lesión en el tendón de la corva que le impidió disputar los tres últimos partidos de liga, el jugador de 41 años volvió a la alineación titular con el mismo hambre de gol que ha caracterizado su carrera, y marcó dos goles en la segunda parte para doblegar la resistencia del Al-Najma.

Las estadísticas siguen desafiando la edad del exjugador del Real Madrid y del Manchester United. Ronaldo suma ya 97 goles en sus primeros 100 partidos de liga en Arabia Saudí, la asombrosa cifra de 39 más que su rival más cercano, Abderrazzaq Hamed-Allah, en el mismo periodo. Con ocho disparos —el máximo del partido— y cuatro ocasiones claras creadas, Ronaldo demostró ser el jugador decisivo que el Al-Nassr necesita para la recta final hacia el título.