Desde su fichaje por 55 millones de libras (74 millones de dólares) procedente del Rennes en 2023, Doku se ha consolidado como una anomalía estadística en la Premier League. Actualmente lidera la liga tanto en regates intentados como en regates completados, aunque su rendimiento goleador sigue siendo modesto, con solo 19 tantos en 123 partidos. Pep Guardiola ha sugerido que «nunca será un máximo goleador», reto al que el extremo quiere responder.

«Un extremo tiene que marcar», admite Doku a The Telegraph. «Si consigo esos goles, llegaré sin duda. Pregunta a los defensas; verás que, si marco, la conversación cambia». Pero estoy seguro de que, si marco, la conversación sería distinta». Quiere añadir «goles fáciles», como remates a puerta vacía, porque, aunque sus acciones individuales son espectaculares, la regularidad llega de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado.