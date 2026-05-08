En los últimos días se filtró que Tornike Kvaratskhelia está en Múnich para reunirse con los responsables del club.
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«Puedo confirmarlo»: ¿se cerrará pronto el fichaje del FC Bayern? El famoso talento ya está en Múnich
«Puedo confirmarlo», declaró Freund en la rueda de prensa previa al partido del sábado contra el VfL Wolfsburgo. El joven de 16 años ya se ha incorporado a los entrenamientos y ha disputado un partido amistoso con el equipo sub-17 contra la Global Academy.
«Si es tan bueno como su hermano, que es excepcional —un jugador de talla mundial—, sería exagerado decirlo ahora. Pero es un joven con talento y ya veremos cómo evoluciona», añadió.
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Khvicha Kvaratskhelia también iba a fichar por el Bayern de Múnich
Tornike Kvaratskhelia, extremo izquierdo, tiene un perfil similar al de su hermano Khvicha. Ya ha jugado con la selección sub-17 de Georgia y con el filial del Dinamo de Tiflis. Por su corta edad y porque Georgia no pertenece a la UE, no puede fichar de forma definitiva hasta la mayoría de edad. Una solución podría llegar a través de un club asociado a la red Red&Gold, que incluye al Los Angeles FC, al Grasshoppers de Zúrich —donde el Bayern suele ceder jugadores—, al Racing Club de Montevideo, al S.D. Aucas, al Jeju SK FC y al Gambinos Stars Africa. Uno de ellos podría ficharlo y cederlo al Bayern cuando cumpla 18 años.
En su día, el fichaje de Khvicha Kvaratskhelia también fracasó por este mismo problema. Los responsables del Campus estaban convencidos tanto a nivel deportivo como personal, pero el Bayern no encontró ningún club de cesión en el que «aparcar» a este talento excepcional para luego ficharlo al alcanzar la mayoría de edad. Finalmente fichó por el Rubin Kazán y luego por el Nápoles, donde despuntó, y ahora brilla en el PSG como uno de los mejores atacantes del mundo.
Esta temporada ya hay un ejemplo: Bara Sapoko Ndiaye, cedido por Gambino Stars Africa, jugará cuatro partidos en la Bundesliga y será fichado de forma definitiva en verano.