«Puedo confirmarlo»: ¿se cerrará pronto el fichaje del FC Bayern? El famoso talento ya está en Múnich

Tornike Kvaratskhelia, extremo izquierdo, tiene un perfil similar al de su hermano Khvicha. Ya ha jugado con la selección sub-17 de Georgia y con el filial del Dinamo de Tiflis. Por su corta edad y porque Georgia no pertenece a la UE, no puede fichar de forma definitiva hasta la mayoría de edad. Una solución podría llegar a través de un club asociado a la red Red&Gold, que incluye al Los Angeles FC, al Grasshoppers de Zúrich —donde el Bayern suele ceder jugadores—, al Racing Club de Montevideo, al S.D. Aucas, al Jeju SK FC y al Gambinos Stars Africa. Uno de ellos podría ficharlo y cederlo al Bayern cuando cumpla 18 años.

En su día, el fichaje de Khvicha Kvaratskhelia también fracasó por este mismo problema. Los responsables del Campus estaban convencidos tanto a nivel deportivo como personal, pero el Bayern no encontró ningún club de cesión en el que «aparcar» a este talento excepcional para luego ficharlo al alcanzar la mayoría de edad. Finalmente fichó por el Rubin Kazán y luego por el Nápoles, donde despuntó, y ahora brilla en el PSG como uno de los mejores atacantes del mundo.

Esta temporada ya hay un ejemplo: Bara Sapoko Ndiaye, cedido por Gambino Stars Africa, jugará cuatro partidos en la Bundesliga y será fichado de forma definitiva en verano.