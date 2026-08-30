Simeone por fin ha admitido que el Atlético podría afrontar una crisis a última hora de mercado por el futuro de Alvarez. El internacional argentino fue una ausencia destacada en la convocatoria del partido con el que el Atleti aseguró una victoria por 3-1 ante el Sevilla el sábado, un resultado que le impulsó hasta lo más alto de la tabla de LaLiga. Pese al resultado positivo sobre el césped, el relato en torno al club sigue estando dominado por el futuro de su delantero estrella, que según se informa está presionando para salir de la capital española.

En declaraciones a Movistar+ tras la victoria ante el Sevilla, Simeone se mostró sincero sobre la naturaleza cambiante del mercado de fichajes. "No digo esto ahora por Julian, pero siempre digo que siempre puede pasar algo. Lo digo todos los años", explicó el técnico del Atleti. "Es fútbol y siempre puede pasar algo, pero no lo digo por ninguna razón especial".