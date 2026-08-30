AFP
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«Puede pasar cualquier cosa»: Diego Simeone abre la puerta a una dramática salida de Julian Alvarez en medio del fuerte interés de Arsenal y Barcelona
Simeone aborda la incertidumbre sobre Alvarez
Simeone por fin ha admitido que el Atlético podría afrontar una crisis a última hora de mercado por el futuro de Alvarez. El internacional argentino fue una ausencia destacada en la convocatoria del partido con el que el Atleti aseguró una victoria por 3-1 ante el Sevilla el sábado, un resultado que le impulsó hasta lo más alto de la tabla de LaLiga. Pese al resultado positivo sobre el césped, el relato en torno al club sigue estando dominado por el futuro de su delantero estrella, que según se informa está presionando para salir de la capital española.
En declaraciones a Movistar+ tras la victoria ante el Sevilla, Simeone se mostró sincero sobre la naturaleza cambiante del mercado de fichajes. "No digo esto ahora por Julian, pero siempre digo que siempre puede pasar algo. Lo digo todos los años", explicó el técnico del Atleti. "Es fútbol y siempre puede pasar algo, pero no lo digo por ninguna razón especial".
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Arsenal y Barcelona, en máxima alerta
La carrera por Álvarez se está intensificando a medida que el reloj avanza hacia la fecha límite del martes. Desde hace tiempo se viene vinculando al Barcelona con un interés en el exjugador del Manchester City, pero las limitaciones financieras en el Camp Nou han complicado cualquier posible operación. Esto ha abierto la puerta al interés de la Premier League, con el Arsenal en conversaciones por Álvarez mientras Mikel Arteta busca añadir pegada de primer nivel a su línea de ataque. Según se informa, el Arsenal está siguiendo de cerca la situación, especialmente después de que Álvarez se perdiera sesiones de entrenamiento en la previa del partido del fin de semana.
La relación de Álvarez con la afición del club se ha deteriorado recientemente. El delantero fue abucheado de forma audible por sectores del público local tras un decepcionante empate contra el Villarreal, y su posterior ausencia de los entrenamientos no ha hecho más que alimentar la especulación de que su etapa en Madrid está llegando a su fin.
Baena da un paso al frente ante la ausencia del delantero
Mientras el culebrón de Alvarez sigue cociéndose a fuego lento en segundo plano, Alex Baena ha emergido como el nuevo talismán del equipo de Simeone. El internacional español, recién llegado de una exitosa campaña en el Mundial, donde fue titular en siete de los ocho partidos, firmó una actuación magistral contra el Sevilla. Baena marcó dos goles y aportó la chispa creativa que al Atleti le ha faltado en ocasiones en las últimas temporadas. Su actuación fue un recordatorio de que la vida puede seguir sin Alvarez, aunque Simeone, sin duda, preferiría contar con ambos talentos de cara a la próxima campaña de la Champions League.
"Estaba desequilibrante; el año pasado empezó a un nivel muy bueno y podíamos ponerlo en cualquier sitio, y siempre respondía", dijo Simeone. "La confianza, la seguridad, la alegría y el aspecto emocional del Mundial le vinieron muy bien, y hoy le dije que esto le iba a servir para potenciar todo lo que es. Es un jugador diferencial y le vemos a ese nivel. Hoy lo demostró, y vamos a exigirle ese nivel".
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Días cruciales por delante para el Atleti
Las próximas 48 horas serán decisivas para la temporada del Atlético. El club se enfrentará al Athletic Club en su próximo partido de LaLiga antes de un espectacular estreno en la Champions League contra el Liverpool el 9 de septiembre. Si Álvarez formará parte de ese camino sigue siendo la pregunta del millón de euros. Los informes apuntan a que el Atlético ha fijado un plazo firme para que el delantero aclare sus intenciones y quiere una respuesta definitiva al cierre de hoy para evitar una búsqueda desesperada de un sustituto el propio último día del mercado.
Si Álvarez se marcha, supondría un golpe importante para la profundidad ofensiva del Atleti, sobre todo teniendo en cuenta su registro goleador de la pasada temporada. Sin embargo, la irrupción de Baena y el buen momento continuado de Ademola Lookman, que también vio puerta contra el Sevilla, aportan cierta garantía.
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