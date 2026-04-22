Resulta curioso: este joven de 20 años siempre jugó de centrocampista. Sin embargo, Manzambi quiso ser portero y admiraba a Neuer. «Por suerte para Suiza, su padre y su hermano le hicieron cambiar de opinión», escribió el Tages-Anzeiger de Zúrich en octubre.

Nacido en Ginebra, Manzambi, a punto de cumplir 20 años, ya llevaba siete de los diez partidos internacionales que suma con la Nati y había anotado tres goles. Cuatro semanas antes también había marcado contra Suecia tras entrar desde el banquillo. «Tiene un instinto goleador increíble, algo que rara vez he visto en un jugador», afirmó el seleccionador nacional Murat Yakin.

Yakin lo convocó por primera vez tras la pasada temporada, en la que Manzambi, en solo once partidos como profesional, se convirtió en uno de los destacados del SC. En ese periodo contribuyó con cuatro participaciones en goles y fue clave para que el SC llegara a la final de la jornada 34 por un puesto en la Liga de Campeones contra el Fráncfort.