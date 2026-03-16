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cm grafica conte napoli 2025 26 16 9Getty Images

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¿Puede el Nápoles volver a meterse en la lucha por el Scudetto? Comparación de la clasificación y el calendario con el Inter y el Milan: ¿qué pasaría si terminaran empatados a puntos?

Spinazzola marca el empate para los campeones de Italia entrenados por Antonio Conte.

«Intentaremos ganar todos nuestros partidos; si luego el Inter falla cuatro, estaremos muy contentos ». Firmado: Leonardo Spinazzola . Al ser preguntado por el sueño del triplete , el lateral del Nápoles se expresó así la semana pasada, antes de la remontada y victoria por 2-1 en casa ante el Lecce. Gracias a ello, a nueve jornadas del final de la Serie A, los actuales campeones de Italia se han colocado a solo un punto del Milan, segundo en la clasificación, y a nueve del líder, el Inter.

Si ganara todos sus partidos, el Nápoles llegaría a los 86 puntos, por lo que tendría que esperar tres derrotas del Inter.

En cambio, si el Nápoles empatara contra el Milan y otra vez (¿en Como?), podría llegar a los 82 puntos, igual que los rossoneri si ganaran otros 7 encuentros y perdieran uno (¿contra la Juventus?) y como el Inter si ganara 4 partidos, empatara 2 (¿con la Fiorentina y la Lazio?) y perdiera otros 3 (¿contra la Roma, el Como y el Bolonia?).

Obviamente, se trata de hipótesis difícilmente realizables: el gran favorito sigue siendo el Inter, que tiene prácticamente el Scudetto en la mano y solo puede perderlo en caso de un colapso en el final de temporada.

  • LA CLASIFICACIÓN

    1) Inter 68

    2) Milan 60

    3) Nápoles 59 

    Según el reglamento, en caso de empate a puntos, se disputará un desempate en el campo del equipo mejor clasificado según los siguientes criterios:

    1. Clasificación entre los equipos empatados (puntos obtenidos en los enfrentamientos directos entre todos los equipos empatados a puntos).

    2. Diferencia de goles en los enfrentamientos directos.

    3. Diferencia de goles general.

    4. Mayor número de goles marcados en total.

    5. Sorteo.

    Estos mismos criterios también se aplican en caso de que tres equipos terminen empatados a puntos: así, el desempate sería entre el Milan y el Nápoles, ya que el Inter solo ha sumado 1 punto de 12 en los enfrentamientos directos.

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  • EL CALENDARIO DEL INTER

    Fiorentina-Inter

    Inter-Roma

    Como-Inter

    Inter-Cagliari

    Torino-Inter

    Inter-Parma

    Lazio-Inter

    Inter-Verona

    Bolonia-Inter

  • EL CALENDARIO DEL MILÁN

    Lazio-Milan

    Milán-Torino

    Nápoles-Milán

    Milán-Udinese

    Verona-Milán

    Milán-Juventus

    Sassuolo-Milán

    Milán-Atalanta

    Génova-Milán

    Milán-Cagliari

  • EL CALENDARIO DEL NÁPOLES

    Cagliari-Nápoles

    Nápoles-Milán

    Parma-Nápoles

    Nápoles-Lazio

    Nápoles-Cremonese

    Como-Nápoles

    Nápoles-Bolonia

    Pisa-Nápoles

    Nápoles-Udinese

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