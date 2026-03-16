¿Puede el Nápoles volver a meterse en la lucha por el Scudetto? Comparación de la clasificación y el calendario con el Inter y el Milan: ¿qué pasaría si terminaran empatados a puntos?

«Intentaremos ganar todos nuestros partidos; si luego el Inter falla cuatro, estaremos muy contentos ». Firmado: Leonardo Spinazzola . Al ser preguntado por el sueño del triplete , el lateral del Nápoles se expresó así la semana pasada, antes de la remontada y victoria por 2-1 en casa ante el Lecce. Gracias a ello, a nueve jornadas del final de la Serie A, los actuales campeones de Italia se han colocado a solo un punto del Milan, segundo en la clasificación, y a nueve del líder, el Inter.

Si ganara todos sus partidos, el Nápoles llegaría a los 86 puntos, por lo que tendría que esperar tres derrotas del Inter.

En cambio, si el Nápoles empatara contra el Milan y otra vez (¿en Como?), podría llegar a los 82 puntos, igual que los rossoneri si ganaran otros 7 encuentros y perdieran uno (¿contra la Juventus?) y como el Inter si ganara 4 partidos, empatara 2 (¿con la Fiorentina y la Lazio?) y perdiera otros 3 (¿contra la Roma, el Como y el Bolonia?).

Obviamente, se trata de hipótesis difícilmente realizables: el gran favorito sigue siendo el Inter, que tiene prácticamente el Scudetto en la mano y solo puede perderlo en caso de un colapso en el final de temporada.