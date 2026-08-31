Preguntado sobre si el título de la máxima categoría inglesa volverá a ganarse antes de que termine la década de 2020, Bruce, que ganó tres títulos de la Premier League en su etapa como jugador, dijo a GOAL en declaraciones realizadas en asociación con Free Bets, la casa de las mejores casas de apuestas del Reino Unido: «Bueno, tengo que ser brutalmente honesto. Cuando miro la gestión del Arsenal y cómo han llevado el club durante los últimos tres, cuatro o cinco años, está claro que, con Mikel [Arteta], eligieron al que querían de vuelta, y desde luego lo han hecho y han obtenido recompensa por ello.

«Creo que lo que han hecho en el mercado de fichajes, los dos jugadores que incorporaron, los mejora, y eso siempre va a ser difícil. Así que hay que quitarse el sombrero ante el Arsenal. Es el equipo a batir.

«¿Puede el Man U alcanzarlo en los próximos dos o tres años? Ese tiene que ser el objetivo. Ya sabes, cuando Fergie intentaba superar a Liverpool, nadie podía verlo durante unos años. Al final lo consiguieron, y creo que ese siempre tiene que ser el objetivo.

«Mira, si eres el Man United, tienes que aspirar a ser campeón de este país. Punto. Así son las cosas. Esa es la exigencia de jugar para el Manchester United, y aunque quizá estén a dos o tres años de distancia, sigo pensando que ahora mismo están muy lejos del Arsenal.

«Pero el año pasado, el verano pasado, mejoraron su delantera. Este año, han mejorado su línea defensiva. Así que esperemos que puedan progresar y presentar batalla. Eso esperemos. No creo que eso vaya a ser posible, pero desde luego acabar en Europa tiene que ser un requisito indispensable si eres jugador del Man U».