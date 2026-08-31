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¿Puede el Man Utd alcanzar al Arsenal en tres años? El Manchester United está «muy lejos» todavía, según valora el excapitán Steve Bruce sobre sus opciones de ganar la Premier League
El Manchester United ha devuelto el optimismo a Old Trafford
Tras volver a meterse entre los cuatro primeros la temporada pasada y asegurarse así la clasificación para la Champions League, la esperanza y el optimismo han regresado a Old Trafford. Se llegó a hablar de una posible pelea por el título de cara a la campaña 2026-27.
La decepcionante derrota por 2-0 ante el recién ascendido Hull City en la jornada inaugural enfrió un poco esos ánimos. El United se vio por detrás ante el Ipswich en su último partido, pero reaccionó para sumar tres valiosos puntos con una victoria por 5-2.
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El Manchester United sigue gastando en el mercado de fichajes
Se han encontrado refuerzos en el mercado de fichajes de verano, con las incorporaciones de Andrey Santos y Youri Tielemans, mientras que Carlos Baleba aportará más piernas al centro del campo una vez se recupere por completo de su lesión.
Sigue habiendo dudas sobre si el Manchester United es lo bastante sólido atrás como para sostener una candidatura al primer puesto, mientras que Benjamin Sesko sigue siendo el único delantero centro sénior puro en la plantilla del club.
Está claro que todavía queda trabajo por hacer para que se replique el éxito de la era Ferguson, con equipos como Manchester City, Liverpool y Arsenal disfrutando del dominio nacional a lo largo de la última década aproximadamente, pero ¿se está acercando el United?
¿Ganará el Manchester United el título de la Premier League en los próximos tres años?
Preguntado sobre si el título de la máxima categoría inglesa volverá a ganarse antes de que termine la década de 2020, Bruce, que ganó tres títulos de la Premier League en su etapa como jugador, dijo a GOAL en declaraciones realizadas en asociación con Free Bets, la casa de las mejores casas de apuestas del Reino Unido: «Bueno, tengo que ser brutalmente honesto. Cuando miro la gestión del Arsenal y cómo han llevado el club durante los últimos tres, cuatro o cinco años, está claro que, con Mikel [Arteta], eligieron al que querían de vuelta, y desde luego lo han hecho y han obtenido recompensa por ello.
«Creo que lo que han hecho en el mercado de fichajes, los dos jugadores que incorporaron, los mejora, y eso siempre va a ser difícil. Así que hay que quitarse el sombrero ante el Arsenal. Es el equipo a batir.
«¿Puede el Man U alcanzarlo en los próximos dos o tres años? Ese tiene que ser el objetivo. Ya sabes, cuando Fergie intentaba superar a Liverpool, nadie podía verlo durante unos años. Al final lo consiguieron, y creo que ese siempre tiene que ser el objetivo.
«Mira, si eres el Man United, tienes que aspirar a ser campeón de este país. Punto. Así son las cosas. Esa es la exigencia de jugar para el Manchester United, y aunque quizá estén a dos o tres años de distancia, sigo pensando que ahora mismo están muy lejos del Arsenal.
«Pero el año pasado, el verano pasado, mejoraron su delantera. Este año, han mejorado su línea defensiva. Así que esperemos que puedan progresar y presentar batalla. Eso esperemos. No creo que eso vaya a ser posible, pero desde luego acabar en Europa tiene que ser un requisito indispensable si eres jugador del Man U».
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Calendario del Manchester United 2026-27: fecha del derbi y de la Champions League
Puede haber más movimientos en el capítulo de llegadas en Old Trafford antes de que se cierre el mercado de fichajes de verano. Carrick es consciente de que necesita más profundidad de plantilla para competir en varios frentes.
Estrenarse contra el Ipswich debería ayudar a ganar confianza en la mitad roja de Mánchester, con una visita al Everton como siguiente cita antes de volver a la acción en la Liga de Campeones contra el Sabah y recibir al City en el primer derbi de la temporada 2026-27.
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