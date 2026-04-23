Próximo regreso espectacular: ¿volverá otra leyenda del club al FC Bayern?

Ribery quiere volver a la Säbener Straße, aunque aún no se sabe si ocurrirá, cómo será ni qué papel desempeñaría a sus 43 años.

Ribery jugó en el Bayern de 2007 a 2019 y se ganó el cariño de la afición muniquesa. Se retiró como jugador en 2022 en el US Salernitana, actualmente en la tercera división italiana. Después, trabajó como preparador físico en ese mismo club hasta marzo de 2024, por lo que ya tiene experiencia en la labor de entrenador.

En 2025 anunció sus planes como técnico: «El año pasado obtuve la licencia de entrenador UEFA A», dijo a Bild. El pasado otoño inició el curso Pro, que le habilitará para dirigir equipos profesionales.