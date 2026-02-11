La pregunta inmediata ahora, por supuesto, es ¿quién sucederá a Frank al mando? Se espera que el segundo entrenador, John Heitinga, asuma el cargo de forma interina, aunque el dos veces exentrenador interino Ryan Mason también está siendo relacionado con el puesto tras su reciente salida del West Bromwich Albion.
Sin embargo, no faltan candidatos para convertirse en el próximo entrenador permanente del Tottenham, ya sea al final de la temporada o incluso antes del próximo partido del club en la Premier League, contra el Arsenal, el 22 de febrero.
Entonces, ¿quién es el más probable sustituto a largo plazo de Frank? GOAL evalúa y clasifica a todos los supuestos candidatos a continuación...