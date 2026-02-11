Poco después de que el Tottenham cayera derrotado en casa ante el Newcastle el martes por la noche, el Como alcanzó las semifinales de la Coppa Italia por primera vez desde 1986 tras imponerse en la tanda de penaltis al Nápoles, campeón de la Serie A, en el estadio Diego Armando Maradona. Fue un logro histórico que dejó claro por qué Cesc Fábregas está siendo considerado como uno de los próximos grandes entrenadores de Europa.

Por lo tanto, el español debería estar en la lista de candidatos del Tottenham para suceder a Frank, sobre todo si se tiene en cuenta que Fábregas también tiene al Como en sexta posición de la Serie A. Sin embargo, no vemos a Cesc en el Spurs, y eso se debe a un par de razones.

En primer lugar, Fábregas es un excentrocampista del Arsenal y del Chelsea. En segundo lugar, y mucho más importante, cuando deje el Como, será para fichar por un club más grande que el Tottenham. Fábregas está muy cotizado en estos momentos. El verano pasado rechazó una oferta del Inter y es de esperar que descarte aún más rápidamente al Tottenham si le llaman ahora.