¿Próxima parada, Inglaterra? Xavi ve a Pep Guardiola en un gran cargo internacional tras su paso por el Manchester City

Xavi cree saber qué le espera al genio táctico. Sugirió que el fútbol de clubes ya no le ofrece los retos que su exentrenador ansía. En una rueda de prensa organizada por Heineken antes de la final de la Liga de Campeones, Xavi fue rotundo sobre su futuro.

«Es un genio y nunca se sabe lo que pasa por su mente, pero quizá espere dirigir una selección nacional. En los clubes ya lo ha hecho todo, así que su próximo reto será una selección», afirmó.