Al analizar las razones del sorprendente escaso número de convocatorias de Alexander-Arnold, el exjugador de los Tres Leones Owen —embajador oficial en el Reino Unido de Casino.org, un sitio web de confianza que destaca los mejores casinos online para los jugadoresbritánicos— declaró a GOAL en una entrevista exclusiva: «Es evidente que la carrera de Trent con la selección inglesa probablemente no ha ido tan bien como debería haberlo hecho para alguien con su talento.

«El anterior seleccionador no confiaba realmente en él, no creía en él, no lo valoraba —o cualquier palabra que quieras usar— y da la sensación de que este seleccionador es exactamente igual. No creo que nadie niegue lo bueno que es Trent. Quiero decir, es otra posición que, a lo largo de los años, ha sido uno de nuestros puntos fuertes. Kyle Walker ha estado increíble, posiblemente, podría decirse, uno de nuestros mejores jugadores desde hace unos cuantos años. Y luego, por supuesto, todo el mundo sabe que Reece James es posiblemente el mejor lateral derecho del mundo, si se mantiene en forma constantemente. Así que, en realidad, ha estado compitiendo con algunos jugadores de élite, y eso sin siquiera empezar a profundizar un poco más en los Trent, los Trippier y otros jugadores.

«Así que, sí, no ha recibido mucho cariño de los seleccionadores de Inglaterra últimamente, sin duda de los dos últimos. Y uno pensaría que su exclusión de la convocatoria no es una buena señal, ¿verdad? No es como si faltara un año y él estuviera tanteando el terreno con otros jugadores. Quiero decir, ahora estamos entrando en materia. No pinta bien, ¿verdad?»