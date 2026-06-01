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¿Problema o solución? Paulo Fonseca aclara la situación de Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa y responde a la gran pregunta sobre el Mundial
El dilema de Ronaldo para Martínez
Portugal llega al Mundial 2026 con un referente conocido, pero con un dilema actual. Roberto Martínez convocó a 26 jugadores que mezclan la vasta experiencia de Ronaldo con la plenitud de estrellas como Bruno Fernandes y Rubén Dias. A sus 41 años, Ronaldo sigue siendo capitán y el máximo goleador internacional de la historia, pero su presencia abre el debate sobre la flexibilidad táctica del equipo.
A pesar de jugar en el Al-Nassr de Arabia Saudí, sigue siendo el líder del ataque. Pero la eliminación en cuartos de 2022 ante Marruecos aún pesa, y Martínez debe equilibrar el respeto a la leyenda con la necesidad de aprovechar una “generación dorada” con profundidad en todas las líneas.
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Fonseca opina sobre el impacto del veterano
Algunos críticos creen que la presencia del delantero del Al-Nassr puede reducir la flexibilidad táctica del equipo de Martínez, pero Fonseca asegura que el veterano no es un lastre. En entrevista con A BOLA, el técnico descartó que un jugador del calibre de Ronaldo pueda perjudicar al grupo.
«¿Un jugador que marca tantos goles? ¿Que sigue marcando tantos goles? Eso no puede considerarse un problema. Aporta muchas otras cosas al equipo: liderazgo y su capacidad para protegerlo por la figura que representa. Y, por supuesto, los goles», afirmó Fonseca.
Expectativas para el Mundial de 2026
Fonseca prefiere mantener los pies en la tierra sobre las perspectivas de Portugal en el Mundial, pese al talento sin precedentes de la actual generación. El seleccionador recordó que un entrenador tiene poco tiempo para imponer rutinas tácticas a un grupo que juega en distintas ligas y clubes.
«Portugal hará un buen Mundial, pero no debe sentir la presión de ser campeona. Quizás tengamos la mejor generación de jugadores, con futbolistas de élite que llevan años juntos, pero no por eso somos favoritos. No es justo. Pero tengo mucha fe en la selección portuguesa», explicó Fonseca.
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Guía para la fase eliminatoria
Para Ronaldo, este sexto Mundial es su última oportunidad de ganar el único gran título que falta en su palmarés. Portugal empieza en el Grupo K, donde se medirá a la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. La Selecao jugará sus dos primeros partidos en Houston y luego viajará a Miami para cerrar la fase de grupos contra Colombia el 27 de junio.