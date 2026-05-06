«¡Probablemente aún tenga algo que decir!» Kompany explica el sorprendente cambio en la alineación titular del Bayern de Múnich contra el PSG

Sorprende que el elegido haya sido Davies, pues Stanisic sufrió ante Kvaratskhelia y no brilló en defensa contra el PSG, aun así volvió a ser titular. En la ida, Davies provocó un penalti por mano, pero cumplió en lo demás.

Aun así, fue reemplazado al descanso tras ver una amarilla temprana. Vincent Kompany lo llamó «medida de precaución» en DAZN. Entonces, ¿por qué Davies volvió al banquillo y Laimer regresó al once?

«Probablemente Phonzy tenga algo que decir hoy», dijo Kompany. Sin embargo, Laimer y Stanisic han estado «estables a lo largo de toda la temporada» y conocen muy bien al rival de París: «Han jugado muchas veces contra el París y siempre lo han hecho bien. Por eso tengo plena confianza en ellos».