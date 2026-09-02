Alex Todd
Traducido por
«¡Primera vez en Inglaterra!»: por qué el quíntuple campeón Reo Hatate cambió el Celtic por el Burnley
El Burnley cierra el fichaje de Hatate
El Burnley ha anunciado oficialmente el fichaje en propiedad del centrocampista internacional japonés Reo Hatate, procedente del Celtic, por una cantidad no revelada. El jugador, de 28 años, ha firmado un contrato de tres temporadas en Turf Moor, en el que será su primer paso profesional al fútbol inglés.
Hatate deja Glasgow tras una etapa de cinco años muy exitosa, durante la que disputó más de 190 partidos con el Celtic. Su llegada añade una experiencia contrastada y ganadora a las opciones del centro del campo del entrenador Nicky Hayen de cara a la próxima temporada.
El internacional japonés representa una incorporación importante en el último día de mercado para el conjunto de Lancashire, que sigue reforzando su plantilla.
- (C)Getty Images
Encantado ante el reto inglés
Tras cerrar su fichaje por Turf Moor, Hatate expresó su satisfacción por afrontar un nuevo reto en el fútbol inglés. El centrocampista explicó su intención de aprovechar su amplia experiencia para ayudar a sus nuevos compañeros a alcanzar los objetivos de la temporada.
«Es un gran paso para mí», dijo Hatate tras completar su fichaje el último día del mercado. «Es mi primera vez jugando en Inglaterra y es un club fantástico al que unirme».
«Espero aportar mi experiencia y mis conocimientos al vestuario y ayudar al equipo sobre el terreno de juego todo lo posible para lograr nuestro objetivo», añadió.
Etapa repleta de títulos en el Celtic
El recorrido de Hatate comenzó en la Universidad de Juntendo antes de fichar por el Kawasaki Frontale de la J1 League, con el que marcó 12 goles en 77 partidos. Se trasladó a Escocia en el mercado invernal de 2021-22, fue elegido mejor jugador del partido en su debut y, dos semanas después, firmó un doblete contra el Rangers.
El internacional japonés, con 11 partidos, ganó el título de la liga escocesa en cada temporada que jugó en Escocia, sumando cinco títulos de liga, dos Copas de Escocia y dos Copas de la Liga de Escocia.
Incluido dos veces en el Equipo del Año de la SPL, Hatate deja el Celtic tras haber marcado 33 goles en todas las competiciones durante su etapa en Glasgow.
- Getty Images Sport
Listo para debutar en Turf Moor
Con el papeleo completado, Hatate se unirá a sus nuevos compañeros en el campo de entrenamiento del Burnley para comenzar su integración en el sistema táctico de Hayen.
El experimentado centrocampista se centrará en coger ritmo de competición y ganarse un puesto en el once en Lancashire.
Los aficionados del Burnley esperarán con ilusión ver debutar al internacional japonés mientras el club avanza en sus objetivos para la temporada.
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