Alex Todd
Traducido por
«¡Primera vez en Inglaterra!». Por qué el cinco veces campeón Reo Hatate cambió el Celtic por el Burnley
El Burnley cierra el fichaje de Hatate
El Burnley ha anunciado oficialmente el fichaje en propiedad del centrocampista internacional japonés Reo Hatate, procedente del Celtic, por una cantidad no desvelada. El jugador, de 28 años, ha firmado un contrato de tres temporadas en Turf Moor para completar su primer traspaso profesional al fútbol inglés.
Hatate deja Glasgow tras una etapa de cinco años muy exitosa, en la que disputó más de 190 partidos con el Celtic. Su llegada aporta una experiencia contrastada y ganadora a las opciones de Nicky Hayen en el centro del campo de cara a la próxima temporada.
El internacional japonés supone una incorporación de gran calibre para el conjunto de Lancashire en el último día del mercado, mientras continúa reforzando su plantilla.
- (C)Getty Images
Encantado ante el reto inglés
Tras cerrar su fichaje por Turf Moor, Hatate expresó su satisfacción por afrontar un nuevo reto en el fútbol inglés. El centrocampista explicó su intención de aprovechar su amplia experiencia para ayudar a sus nuevos compañeros a alcanzar los objetivos de la temporada.
«Es un gran paso para mí», dijo Hatate después de completar su traspaso el último día del mercado. «Es mi primera vez jugando en Inglaterra y es un club fantástico al que llegar».
«Espero aportar mi experiencia y mis conocimientos al vestuario y ayudar al equipo sobre el campo tanto como sea posible para lograr nuestro objetivo», añadió.
Etapa repleta de títulos en el Celtic
La trayectoria de Hatate comenzó en la Universidad Juntendo antes de incorporarse al Kawasaki Frontale de la J1 League, donde marcó 12 goles en 77 partidos. Se trasladó a Escocia en el mercado invernal de la temporada 2021-22 y fue elegido mejor jugador del partido en su debut antes de firmar un doblete contra el Rangers, su rival, dos semanas después.
El internacional japonés, con 11 partidos con su selección, pasó a ganar el título de liga escocesa en cada una de las temporadas que disputó en Escocia, sumando cinco títulos de liga, dos Copas de Escocia y dos Copas de la Liga de Escocia.
Incluido dos veces en el Equipo del Año de la SPL, Hatate deja el Celtic tras haber marcado 33 goles en todas las competiciones durante su etapa en Glasgow.
- Getty Images Sport
Listo para el debut en Turf Moor
Con toda la documentación completada, Hatate se reunirá con sus nuevos compañeros en el campo de entrenamiento del Burnley para comenzar su integración en el sistema táctico de Hayen.
El experimentado centrocampista se centrará en ganar ritmo de partido y en hacerse con un puesto en el once en Lancashire.
Los aficionados del Burnley esperan con ganas ver debutar al internacional japonés mientras el club sigue avanzando hacia sus objetivos de la temporada.
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