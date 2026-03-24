Getty/GOAL
Traducido por
«¡Presta atención!»: la exclusión de Neymar de la selección brasileña lleva a Romario a enviar un mensaje furioso a Carlo Ancelotti
La ausencia de Neymar causa revuelo
La decisión del seleccionador de Brasil, Ancelotti, de dejar a Neymar fuera de la convocatoria para los próximos amistosos de marzo ha desatado una gran polémica en toda Sudamérica. A pesar de la prolongada ausencia del jugador de 34 años de la escena internacional tras la grave lesión de rodilla que sufrió a finales de 2023, tanto el público brasileño como los exjugadores siguen divididos en cuanto a su utilidad. Mientras que Ancelotti parece estar dando prioridad a la forma física y a una nueva generación de talentos, Romario cree que la selección nacional está descartando prematuramente su arma más potente.
- AFP
«¡Preste atención, señor!»
En declaraciones al Jornal O Dia, Romario se mostró muy crítico con los estrictos criterios físicos que se aplican a jugadores del calibre de Neymar, argumentando que el talento de élite siempre debe tener prioridad. El héroe del Mundial de 1994 afirmó: «Un jugador estrella tiene que jugar. La selección nacional es el lugar para los mejores y los más talentosos. La preparación para el Mundial dura un mes, tiempo suficiente para que un deportista se recupere, tanto física como técnicamente, para coger el ritmo de juego y para crear química con el grupo.
«Todo el mundo lo sabe, pero siempre es necesario repetirlo: es mejor contar con un jugador estrella como Neymar, incluso cuando no está al 100 %, que convocar a cualquier otro jugador. El talento no debe desperdiciarse. Y un seleccionador nunca puede prescindir de él. Sigo teniendo la esperanza de ver a Neymar demostrar sobre el terreno de juego, en el Campeonato Brasileño, que merece estar en la lista definitiva y traer a casa el sexto título mundial.
«Quiero dejar claro que, aunque estoy totalmente a favor de que Neymar vaya, seguiré apoyando la conquista del «Hexa» aunque él no vaya. Pero el mensaje es claro: ¡Preste atención, señor!».
Ronaldo se suma al coro
La presión sobre Ancelotti va en aumento, ya que Ronaldo Nazario también ha aportado su importante granito de arena al debate. Aunque más comedido que Romario, «O Fenómeno» declaró a CNN Brasil que no es necesario evaluar a Neymar, dado su historial probado de 79 goles en 128 partidos internacionales. «Si Neymar está en forma físicamente, yo lo llevaría al Mundial. Espero que Neymar esté bien físicamente. Si lo está, estoy seguro de que Ancelotti lo llevará. Puede ayudar», dijo Ronaldo. «Quizás no juegue todos los partidos, pero es un jugador que ya ha demostrado su valía allá donde ha estado. Últimamente ha sufrido lesiones importantes, pero no necesitamos evaluar a Neymar para llevarlo al Mundial. Si Neymar está en forma, yo lo llevaría».
- getty
La carrera de Neymar para recuperar la forma física
El objetivo inmediato de Neymar es acallar a los escépticos que aún quedan antes de que se dé a conocer la convocatoria definitiva para el Mundial en mayo. A pesar de su gran calidad, la regularidad sigue siendo la prioridad; el delantero ya se ha perdido cinco partidos con el Santos esta temporada, aunque ha marcado tres goles y ha dado una asistencia en solo tres partidos de la Serie A brasileña. Para Ancelotti, los próximos amistosos contra Francia y Croacia suponen un experimento de alto riesgo para ver si la Seleção puede brillar creativamente sin su antiguo talismán.