En marzo, Grealish publicó en Instagram fotos que mostraban su avanzada rehabilitación. Aseguró a sus seguidores que está «trabajando duro para volver mejor y más fuerte que nunca».

Tras ser operado, el internacional inglés, con 39 partidos con los Tres Leones, usó primero yeso, luego una bota ortopédica y un patinete de rodilla para descansar la pierna. Ahora, ya no necesita esas ayudas.

Así lo muestran las fotos publicadas por The Sun, que aseguran que el 25 de abril Grealish acudió con amigos a Stories, en Manchester, para «una tarde de copas».

Según The Sun, el futbolista parecía tener dificultades para mantener los ojos abiertos y fue fotografiado desplomado en una silla; un testigo declaró: «Sus amigos intentaron despertarlo. El alcohol debe de haberle pasado factura».



