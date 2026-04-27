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Preocupantes imágenes muestran a Jack Grealish aparentemente dormido en un bar, tras las acusaciones de que el futbolista inglés participó en una «tarde de copas»
Grealish, cedido por el Everton, se recupera de una operación por una lesión en el pie
La última aparición de Grealish con los Toffees fue el 18 de enero ante su exequipo, el Aston Villa. Ese fue su partido número 22 de la temporada, en el que sumó dos goles y seis asistencias durante una etapa productiva en Merseyside que le valió el premio al Jugador del Mes de agosto.
Una fractura por estrés sufrida en ese encuentro le obligó a operarse. Ahora sigue un programa de recuperación para llegar al inicio de la temporada 2026-27, aunque este contratiempo le impide disputar el Mundial.
Grealish, en una foto en la que «se queda dormido en un bar de azotea en Mánchester»
En marzo, Grealish publicó en Instagram fotos que mostraban su avanzada rehabilitación. Aseguró a sus seguidores que está «trabajando duro para volver mejor y más fuerte que nunca».
Tras ser operado, el internacional inglés, con 39 partidos con los Tres Leones, usó primero yeso, luego una bota ortopédica y un patinete de rodilla para descansar la pierna. Ahora, ya no necesita esas ayudas.
Así lo muestran las fotos publicadas por The Sun, que aseguran que el 25 de abril Grealish acudió con amigos a Stories, en Manchester, para «una tarde de copas».
Según The Sun, el futbolista parecía tener dificultades para mantener los ojos abiertos y fue fotografiado desplomado en una silla; un testigo declaró: «Sus amigos intentaron despertarlo. El alcohol debe de haberle pasado factura».
Al internacional inglés Grealish le gusta divertirse tanto dentro como fuera del campo
Con mucho tiempo libre y sin entrenamientos ni partidos, Grealish acompañó a su compañero de la selección inglesa, Jordan Pickford, en un lujoso viaje a Roma para celebrar el 30.º cumpleaños de Megan Pickford.
Hace años que se le tacha de “fiestero”, pues disfruta tanto dentro como fuera del campo. En diciembre organizó una fiesta valorada en 20 000 libras que acabó en un club de striptease de Londres.
Además, suele visitar bares del noroeste, donde invita a los locales, y sus excentricidades tras el triplete del Manchester City en 2023 dieron la vuelta al mundo.
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¿Everton, Villa o MLS? ¿Dónde jugará Grealish la próxima temporada?
El futuro inmediato y a largo plazo de Grealish aún es incierto. El Everton puede hacer permanente su cesión por parte del City, pero intentará rebajar la cláusula de compra de 50 millones de libras (68 millones de dólares) pactada con sus rivales de la Premier League.
También se habla de un regreso al Aston Villa, así como de fichajes por la Liga Profesional de Arabia Saudí o la MLS, pues el City está dispuesto a desprenderse de un jugador que le costó 100 millones de libras (135 millones de dólares) en 2021 y que aún tiene contrato en el Etihad Stadium por un año.