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Austria v Romania - European Qualifiers Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traducido por

Preocupación por Lucescu: se desploma en el suelo durante el entrenamiento; el seleccionador de Rumanía se encuentra en estado estable

Slovakia vs Romania
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Romania
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M. Lucescu

El exentrenador del Inter y del Brescia se sintió indispuesto mientras dirigía una sesión de entrenamiento de su selección nacional.

Gran susto para Mircea Lucescu, que sufrió un desmayo mientras dirigía una sesión de entrenamiento de laselección rumana de cara al próximo partido del equipo nacional. El seleccionador fue trasladado de urgencia a un hospital de Bucarest y su estado es ahora estable, según ha informado la Federación Rumana.

  • El técnico, de 80 años, fue atendido de inmediato por el equipo médico y trasladado en ambulancia al hospital, donde permanece ingresado, aunque su estado se considera estable. El entrenador permanecerá en el centro para someterse a pruebas: se habría descartado la hipótesis de un infarto, y el diagnóstico apunta a un episodio de síncope por esfuerzo o estrés. Quien le prestó los primeros auxilios fue su asistente, Florin Constantinovici.


    El exentrenador del Brescia y del Inter había dirigido a Rumanía en la semifinal de la repesca para el Mundial, donde su equipo perdió por 1-0 contra Turquía. Es difícil pensar que ahora pueda estar presente en el próximo compromiso de los rumanos contra Eslovaquia, que también cayó derrotada el viernes, y que iba a ser su última cita en el banquillo.

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