Preocupación por Jamal Musiala y Jonas Urbig: el FC Bayern podría pagar caro su gran actuación contra el Atalanta de Bérgamo

Musiala no regresó a la plantilla del campeón alemán hasta mediados de enero, tras sufrir una fractura de peroné en el Mundial de Clubes disputado en verano. Desde entonces, el jugador de 23 años ha ido acumulando minutos poco a poco. En sus diez partidos anteriores, ya había participado en cuatro goles (dos goles y dos asistencias). Contra el Atalanta, Musiala, que sustituyó a Serge Gnabry tras el descanso, marcó además el 6-0 provisional.

Si Musiala realmente se ha lesionado, su regreso a la selección alemana para la concentración de finales de marzo se habría esfumado.

Por su parte, la lesión de Urbig podría suponer la titularidad de Sven Ulreich este fin de semana contra el Bayer Leverkusen. Neuer sigue de baja, como hace unas semanas, por una rotura fibrilar en la pantorrilla izquierda.