Preocupación en el Barcelona tras la ausencia de Lamine Yamal en el entrenamiento tras el empate en la Champions League contra el Newcastle

El Barcelona volvió al césped el jueves en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, pero hubo una ausencia destacada en la sesión colectiva dirigida por Hansi Flick. Tras un periodo de descanso tras sus desplazamientos de la Liga de Campeones, el gigante catalán volvió a los entrenamientos en el Camp Tito Vilanova, aunque Yamal no apareció por ningún lado.

El canterano de La Masía no participó en el entrenamiento junto a sus compañeros, y el Barça reveló en un comunicado oficial que estaba sufriendo «malestar general». El Diario ASha informado de que Yamal ha estado enfermo, aunque se espera que vuelva a los entrenamientos el viernes.