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Bayern PSG forward lines GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

Premier League, toma nota: las vertiginosas líneas de ataque del PSG y del Bayern de Múnich son el futuro del fútbol

Analysis
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain
Bayern Múnich
H. Kane
M. Olise
L. Diaz
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
D. Doue
J. Musiala
B. Barcola
Premier League
FEATURES
Paris Saint-Germain vs Bayern Múnich

Como casi todos, el exdefensa del Liverpool Stephen Warnock disfrutó del emocionante partido de cuartos de la Liga de Campeones entre el Bayern y el Real Madrid. Tras 180 minutos de idas y venidas, los bávaros ganaron 6-4 gracias a la absurda expulsión de Eduardo Camavinga en el final de la vuelta.

Aunque el Bayern ganó los dos partidos y atacó sin pausa, Warnock dudaba de que los alemanes llegaran lejos.

«Los dos equipos fueron brillantes en ataque, pero muy flojos en defensa», dijo el comentarista de la BBC en Match of the Day. «¿Así se gana la Liga de Campeones?».

La respuesta es sí: el próximo rival del Bayern, el París Saint-Germain, ya lo demostró al ganar el trofeo hace menos de un año. En una temporada en la que el fútbol inglés preocupa, quien ama «el deporte rey» debe agradecer que uno de esos dos equipos llegue a la final contra Arsenal o Atlético de Madrid.

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    Las «fuentes diversas» de Arteta

    En febrero, Mikel Arteta se sorprendió al saber que el Arsenal era considerado el equipo más aburrido de Inglaterra. «Yo oigo lo contrario», dijo el español, «en Europa se nos ve como el equipo más emocionante: el que más goles marca y más partidos deja a cero. ¡Quizá mis fuentes sean distintas!».

    Pocos en el fútbol los describirían como “emocionantes”. Aun así, cuando están en su mejor versión son tan efectivos como eficientes: han alcanzado las semifinales de la Liga de Campeones dos temporadas seguidas sin perder.

    El Arsenal lidera una Premier cada vez más pragmática, donde se marcan más goles a balón parado y menos en juego abierto. Es un retorno al estilo de George Graham más que al de Arsène Wenger: el viejo «1-0 para el Arsenal» podría darles el título y la Liga de Campeones, y así el fin justificaría los medios.

    Sin embargo, PSG y Bayern muestran que existe otro camino: si el Arsenal representa los principios defensivos del pasado, ambos equipos son ejemplos del fútbol ofensivo que puede dominar el futuro.

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    ¡¿Otro extremo?!

    El fichaje de Khvicha Kvaratskhelia por el PSG en invierno de 2025 parecía innecesario: Luis Enrique ya contaba con Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Bradley Barcola. Pero para el técnico, cuanto más extremos, mejor.

    Poco antes de su llegada, Luis Enrique ideó —según Jean-Louis Gasset, técnico del Montpellier— «la idea del siglo»: colocar a Dembélé como punta. Con Kvaratskhelia en cancha, el PSG podía mantener a tres regateadores letales sobre el campo y tener a un cuarto listo para salir desde el banquillo.

    La idea funcionó: el fluido ataque de Luis Enrique llevó al PSG a un triplete histórico, coronado con una goleada 5-0 al Inter en la final de la Liga de Campeones de Múnich, donde los parisinos conquistaron su primera Copa de Europa.

  • Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025Getty Images Sport

    Cambió las reglas del juego

    El triunfo del PSG en el torneo también fue una victoria del fútbol ofensivo. Antes de arrasar en el Allianz Arena, ya había marcado más goles y realizado más disparos que cualquier otro equipo en la fase eliminatoria, además de dominar la posesión. El lateral derecho Achraf Hakimi afirmó tras la final que Luis Enrique había «cambiado la forma de ver el fútbol», y aunque eso fuera una ligera exageración, su éxito atrajo la atención de Europa.

    Por ejemplo, la derrota en octavos ante el PSG marcó el mercado de verano del Liverpool: ficharon a Jeremie Frimpong y Milos Kerkez para imitar el dinamismo de Hakimi y Nuno Mendes en los laterales. Nada funcionó y, peor aún, el equipo de fichajes no entendió lo esencial.

    En vez de fichar a otro extremo de nivel mundial, dejaron ir a uno: Luis Díaz pasó al Bayern, que ahora es la mayor amenaza para el título del PSG.

  • Luis Diaz Bayern MunichFC Bayern

    «A la perfección»

    Como apuntó Max Eberl, el Bayern fue criticado por fichar a Díaz. Nadie dudaba de la calidad del colombiano, pero pagar 75 millones de euros por un delantero de 28 años no era habitual en el Bayern. Harry Kane ya había justificado los 100 millones que costó al llegar del Tottenham en 2023, con 29 años, así que Eberl estaba convencido de que Díaz sería igual de rentable.

    «Sabíamos lo que hacíamos», afirmó el director deportivo. «Estábamos convencidos de que encajaría a la perfección, no solo por sus goles y asistencias, sino también por su actitud e intensidad».

    El acierto fue pleno: Díaz se adaptó al once de Vincent Kompany y elevó el nivel del ataque.

    «Lo que hace especial a Díaz», declaró a la AFP la leyenda del Bayern Phillip Lahm, «es que también es un trabajador. Tienes futbolistas brillantes en tus filas, lo cual siempre es importante. Pero también hay que trabajar. Eso le distingue de una manera increíble. Trabaja en ambos sentidos: en ataque, pero también en defensa».

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    «Orgulloso de formar parte de este ataque»

    Es revelador que Díaz esté dispuesto a darlo todo por el Bayern. Siempre ha sido un jugador muy trabajador, pero considera un placer y un privilegio jugar junto a Kane y Michael Olise, posiblemente los dos mejores jugadores del mundo en sus respectivas posiciones en este momento.

    «Los dos son espectaculares», declaró Díaz en una entrevista con Sky Germany. «Kane me sorprendió mucho. Ya lo había visto jugar en Inglaterra, pues nos enfrentamos varias veces al Tottenham, pero es muy distinto tenerlo de compañero, verle cada día en el campo de entrenamiento y comprobar cómo trabaja para el equipo, cómo se mueve, cómo se retrasa, pide el balón y, por supuesto, cómo marca goles. Es una máquina; lo hace todo bien.

    Michael te destroza en el uno contra uno; tiene un talento técnico increíble y marca la diferencia. Es un tipo tranquilo, se comunica mucho en el campo, ayuda y cuida los detalles. A veces dice: “Oye, defendamos así o asá”.

    Esos detalles te hacen crecer y sentirte cómodo. Es increíble jugar con ellos y estoy orgulloso de formar parte de este ataque».

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    «Es divertido de ver»

    El trabajo defensivo también es clave para la delantera del PSG. Dembélé, antes criticado por su falta de esfuerzo, admitió el año pasado que él y sus compañeros saben que, si no presionan con intensidad, Luis Enrique los sacará del once. Antes del duelo de fase de grupos, en noviembre, Kompany admitió que él y su homólogo del PSG exigen el mismo ritmo de trabajo.

    En aquel partido en el Parc des Princes quedó claro que el Bayern se acerca al PSG en movilidad. Kane no es tan rápido ni ágil como Dembélé, pero pocos ‘9’ muestran tanta movilidad e inteligencia. Díaz llegó para aportar desequilibrio en los costados y un regate letal. Con Olise recortando hacia dentro con su izquierda, el Bayern se ha vuelto un enigma difícil de descifrar.

    «Nos gusta que los expertos se pregunten: “¿Quién fue nuestro delantero esta noche? ¿Quién el centrocampista ofensivo? ¿Quién el creador de juego?”», dijo Kompany tras vencer al Dortmund en octubre. «Así sabemos que nuestro ataque es fluido y que lo estamos haciendo bien».

    Un estilo que, como dijo el presidente del Bayern, Herbert Hainer, los hace «divertidos de ver», y que Karl-Heinz Rummenigge elogió por «convertir el disfrute del fútbol en éxito». Lo mismo ocurre con el PSG, actual campeón por mérito propio.

    Así pues, la pregunta no es si el Bayern puede ganar la Liga de Campeones jugando así, sino si alguien, más allá del igualmente deslumbrante PSG, puede detenerlos.

Liga de Campeones
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