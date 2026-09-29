Power Rankings de la NWSL: Jaedyn Shaw hace historia mientras Gotham FC sigue en el n.º 1 y Ashley Sanchez iguala el récord de goles en una sola temporada

Jaedyn Shaw convirtió lo que parecía un fin de semana rutinario para Gotham FC en otro hito. Ante el colista Chicago, Gotham FC mantuvo su dominante temporada gracias al doblete de Shaw. Sus goles octavo y noveno de la temporada la convirtieron en la jugadora más joven de la historia de la NWSL en alcanzar los 25 goles en su carrera.

Para Chicago, la derrota puso fin oficialmente a sus esperanzas de playoff. Racing Louisville y Bay FC también quedaron eliminados durante el fin de semana.

El North Carolina Courage dejó escapar tres puntos ante Utah Royals, pero Ashley Sanchez también tuvo un motivo para celebrar. La líder de la Bota de Oro marcó su 20.º gol de la temporada, igualando el récord de Temwa Chawinga en una sola temporada.

En otros partidos, Angel City sorprendió al Washington Spirit, mientras que un doblete de Jess Fishlock ayudó a Seattle Reign a pasar por encima de Boston Legacy. Kansas City Current le marcó cuatro goles a Denver Summit FC, con un hat-trick de Haley Hopkins.

Las semanas se agotan y el panorama del playoff está cada vez más claro. Tras otro fin de semana lleno de acontecimientos, GOAL clasifica a los 16 equipos de la NWSL.