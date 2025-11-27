Champions League power rankings GFXGOAL
Power Rankings de la Champions League 2025-26: El Arsenal destrona al Bayern Munich, Chelsea sube en la clasificación tras apabullar al Barcelona y Liverpool está en caída libre

Con cinco rondas ya completadas y solo tres por jugar, las cosas finalmente comienzan a ponerse interesantes en la fase de liga de la Champions League. Después de los partidos de esta semana, ahora tenemos una imagen un poco más clara de lo que cada equipo necesita para avanzar a la fase de eliminación directa. El Arsenal, por ejemplo, es el único equipo que ya tiene asegurado un lugar en los play-offs tras ganar su batalla con el Bayern Múnich por el título de mejor equipo de Europa en este momento. Los Gunners también son el único equipo que queda con un récord del 100 por ciento después de que el Inter sufriera una dolorosa derrota como visitante ante el Atlético de Madrid.

En otro lugar, el Liverpool está ahora oficialmente en crisis después de ser humillado en casa por el PSV, mientras que el Barcelona también tiene problemas, como se ilustra claramente en su derrota 3-0 ante el Chelsea. También nos preguntamos si el Manchester City podría terminar pagando un alto precio por faltar al respeto al Bayer Leverkusen al presentar un equipo debilitado en el Etihad el martes. 

Obviamente, aún quedan muchos partidos por jugar, pero, tal como están las cosas, ¿qué equipos parecen potenciales campeones? ¿Y quién corre el riesgo de sufrir una eliminación embarazosamente temprana? GOAL clasifica y califica a los 36 participantes en la Champions League 2025-26 a continuación...

Actualización anterior: 6 de noviembre de 2025.

    36Ajax ↔️

    Cualquiera con cierta apreciación de la historia de la Liga de Campeones, o incluso solo del fútbol europeo en general, habrá encontrado difícil ver a Ajax luchar en la competición de esta temporada. Estamos hablando de una de las grandes instituciones del juego. Y sin embargo, han parecido completamente fuera de su profundidad, como lo subraya su miserable récord de cero puntos en cinco juegos. 

    Ajax al menos jugó un poco mejor contra sus compañeros en apuros, el Benfica, el martes, pero aún así terminaron en el lado equivocado de un marcador de 2-0, y aunque no están matemáticamente eliminados, no hay camino de regreso para los campeones europeos de cuatro veces ahora, ya que es prácticamente imposible que incluso tres victorias consecutivas sean suficientes para asegurar un lugar entre los mejores 24.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-COPENHAGEN-KAIRAT ALMATYAFP

    35Kairat Almaty ⬇️

    El adolescente Dastan Satpaev, que se dirige al Chelsea, anotó un gol mientras Kairat marcó dos veces en los últimos 10 minutos del enfrentamiento del miércoles contra Copenhague, pero fue un caso de demasiado poco, demasiado tarde para los kazajos, que terminaron del lado equivocado de un marcador de 3-2.

    Con un final entre los 24 primeros casi seguramente fuera del alcance de los hombres de Rafael Urazbakhtin, el objetivo ahora será obtener su primera victoria en la Liga de Campeones propiamente dicha, contra Olympiacos o Club Brugge en el Estadio Central.

  • FBL-EUR-C1-BODOE/GLIMT-JUVENTUSAFP

    34Bodo/Glimt ⬇️

    Es difícil no sentir un gran grado de simpatía por Bodo/Glimt. Hay equipos que han jugado mucho peor que el emocionante equipo de Kjetil Knutsen en las cinco jornadas hasta la fecha y, sin embargo, están mejor situados para terminar entre los primeros 24. 

    Desafortunadamente, la comprensible ingenuidad de los recién llegados noruegos les está costando caro. Como admitió Knutsen el martes, su equipo asumió demasiados riesgos en la segunda mitad de su enfrentamiento crucial con la Juventus, lo que significa que perdieron un partido que su desempeño en la primera mitad demostró que realmente podrían haber ganado. 

    Lamentablemente, ahora parece que no hay camino de regreso para Bodo/Glimt, que solo tienen dos puntos a su nombre y aún deben jugar contra Borussia Dortmund, Manchester City y Atlético de Madrid.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PRAHA-ATHLETIC BILBAOAFP

    33Slavia Praga ⬇️

    Hubo muchos aspectos positivos para el entrenador del Slavia Praga, Jindrich Trpisovsky, en el empate sin goles del martes con el Athletic Club. Los checos nunca dejaron de luchar, mientras que Jindrich Stanek tuvo un juego excepcional en la portería, realizando una parada sensacional tras otra. Sin embargo, Trpisovsky reconoció que el fracaso del Slavia en ganar ha terminado efectivamente con sus esperanzas de llegar a la fase eliminatoria, ya que sus próximos dos juegos son contra el Spurs y en casa contra el Barcelona.

    Aún así, el enfrentamiento de la última ronda con el Pafos parece una verdadera oportunidad para concluir una campaña llena de espíritu con la ansiada victoria que se les ha escapado hasta ahora debido a la "enorme calidad" a la que se han enfrentado en la competición de copa de élite de Europa.

  • FBL-EUR-C1-DORTMUND-VILLAREALAFP

    32Villarreal ⬇️

    Es raro que un entrenador esté contento con sus jugadores después de una derrota por 4-0, pero Marcelino estaba sorprendentemente de buen humor después de la paliza de Villarreal en el Signal Iduna Park. "No estoy decepcionado con mi equipo," insistió. "Trabajamos bien, pero al final no obtuvimos recompensa."

    Qué esperaba Marcelino que Villarreal obtuviera de la derrota ante Borussia Dortmund es una incógnita, pero lo que sí sabemos es que nada menos que tres victorias consecutivas serán suficientes para el Submarino Amarillo, que está en muy peligro de hundirse sin dejar rastro tras haber obtenido solo un punto en cinco partidos. Sin embargo, si logran vencer tanto a Copenhague como a Ajax en casa, podrían tener una oportunidad matemática de clasificación antes de su último partido, en Leverkusen...

  • FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-REAL MADRIDAFP

    31Olympiacos ⬆️

    Olympiacos fue sobresaliente contra el Real Madrid el miércoles. Jugaron un fútbol excelente, rompieron el empate con un gol brillantemente trabajado y siguieron luchando hasta el final del partido.

    Desafortunadamente, a pesar de dar absolutamente todo, no fue suficiente para que los griegos consiguieran siquiera un punto. Sin embargo, Olympiacos no se rinde en la clasificación aún. "Nada está decidido," dijo el centrocampista Christos Mouzakitis a MEGA TV. "Quedan tres partidos y creeremos hasta el final."

    Con solo dos puntos a su favor, sin embargo, Olympiacos tiene que ganar de visitante contra Kairat en la sexta jornada.

  • FBL-EUR-C1-PRAHA-ATHLETIC BILBAOAFP

    30Athletic Club ⬇️

    Ernesto Valverde señaló después del empate 0-0 del Athletic Club con el Slavia de Praga que "ningún partido en la Champions League es fácil". Sin embargo, hay juegos que los equipos con aspiraciones de pasar a las etapas eliminatorias simplemente tienen que ganar, y el choque del martes en el Fortuna Arena fue sin duda uno de ellos.

    Los vascos fueron indudablemente el mejor equipo, pero su falta de eficacia fue una vez más evidente, y los cuatro goles anotados en cinco partidos europeos hasta ahora cuentan su propia historia. Por supuesto, no todo está perdido para el Athletic, incluso si pierden en casa contra el PSG la próxima vez, pero las cosas ahora se ven realmente sombrías para un equipo terriblemente ineficaz.

  • FBL-EUR-C1-COPENHAGEN-KAIRAT ALMATYAFP

    29Copenhague ⬆️

    Copenhague recibió un susto tardío por parte de Kairat en Parken el miércoles, pero los daneses mantuvieron el tipo para reclamar una victoria de 3-2 que contó con los goles de la sensación islandesa de 17 años Viktor Dadason y Jordan Larsson, hijo de la leyenda sueca Henrik.

    "Obviamente no terminamos el partido de la manera que habíamos esperado," Jacob Neestrup dijo a TV2 Sport, "pero elijo enfocarme en el hecho de que jugamos un buen partido, ganamos merecidamente, y nos pusimos en el tablero de ganadores en la Liga de Campeones, lo cual era importante."

    De hecho, la primera victoria de la temporada para Copenhague significa que todavía pueden calificar para la fase eliminatoria, pero no es muy probable. Tal vez podrían conseguir algo contra Villarreal la próxima vez, pero es difícil verlos sumando puntos contra Napoli o Barcelona.

  • AFC Ajax v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    28Benfica ⬆️

    No hubo nada particularmente bonito o convincente en la victoria de 2-0 de Benfica sobre Ajax el martes, pero ¿desde cuándo a Jose Mourinho le ha importado la estética? Después de cuatro derrotas consecutivas, las Águilas simplemente tenían que ganar en Ámsterdam para mantener vivas sus esperanzas de clasificación, y eso es exactamente lo que hicieron gracias a un gol tempranero de Samuel Dahl y al gol tardío en una escapada de Leandro Barreiro. 

    Sin embargo, Benfica todavía necesitará un milagro para llegar a las etapas eliminatorias, ya que sus últimos tres partidos son contra Napoli (casa), Juventus (fuera) y Real Madrid (fuera). Mourinho cree que nueve puntos podrían ser suficientes para clasificar, pero, basado en la fase de grupos de la temporada pasada, 11 es el mínimo imprescindible para tener alguna posibilidad.

  • Eintracht Frankfurt v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    27Eintracht Frankfurt ⬇️

    Dino Toppmoller insistió en que el enfrentamiento del miércoles con el Atalanta no era un "partido de victoria obligada" para el Eintracht Frankfurt, pero no estaba lejos de serlo para un equipo con solo cuatro puntos, por lo que el entrenador estaba tan desanimado después de la derrota 3-0 en el Deutsche Bank Park.

    El equipo de la Bundesliga jugó una primera mitad sólida pero, como confesó Toppmoller, sus jugadores parecían nerviosos incluso antes de la pérdida del delantero estrella Jonathan Burkardt, cuya retirada por lesión "mató" sus esperanzas de victoria. Ciertamente, la forma en que el Eintracht colapsó después de que Burkardt salió no inspira confianza antes de su viaje en la sexta jornada a Barcelona.

  • FBL-EUR-C1-SPORTING-BRUGGEAFP

    26Club Brugge ⬇️

    El centrocampista Hans Vanaken dice que no es "imposible" para el Club Brugge terminar dentro de los lugares de play-off - pero será difícil. La derrota de los belgas por 3-0 en Lisboa el miércoles significa que todavía solo tienen cuatro puntos, lo cual es un problema ya que su próximo partido es contra el Arsenal en plena forma.

    Si defienden como lo hicieron contra el Sporting CP, no tienen ninguna posibilidad de obtener algo de ese juego - o incluso de su enfrentamiento posterior con Kairat Almaty. 

  • David Luiz Pafos 2025-26Getty Images

    25Pafos ⬆️

    El sueño de Pafos sigue vivo después del dramático empate del miércoles contra el Mónaco. Los campeones chipriotas remontaron dos veces en el Estadio Stelios Kyriakides, con el veterano de 38 años David Luiz convirtiéndose en el segundo goleador más veterano en la historia de la Liga de Campeones al anotar el primer gol de empate, antes de que un gol en propia puerta de Mohammed Salisu consiguiera lo que el entrenador de Pafos, Juan Carlos Carcedo, acertadamente llamó "un punto fantástico".

    Las probabilidades siguen en contra de los debutantes del torneo, ya que necesitarán un resultado positivo contra la Juventus en Turín o el Chelsea en Londres para darles algo por lo que luchar en su último partido de la fase de liga, que es ganable, contra el Slavia de Praga.

  • FBL-C1-EUR-GALATASARAY-UNION SGAFP

    24Union Saint-Gilloise ⬆️

    ¡Bueno, quién lo hubiera pensado! Después de tres derrotas consecutivas, USG fue a Estambul y derrotó al Galatasaray, que venía de tres victorias consecutivas, para dar nueva vida a su campaña en la Liga de Campeones. 

    USG tiene pocas esperanzas de obtener algo de su séptimo partido contra el Bayern de Múnich, pero tienen partidos en casa antes y después de su viaje a Baviera, contra Marsella y Atalanta. Vencer a ambos es un gran, gran desafío, pero si pueden replicar el nivel de organización y resistencia que mostraron en RAMS Park el martes, al menos tienen una oportunidad de alcanzar la fase de eliminación directa, y eso es más de lo que habrían esperado cuando comenzó la fase de liga.

  • Club Brugge KV v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    23Mónaco ⬇️

    El entrenador del Mónaco, Sebastien Pocognoli, calificó el empate 2-2 de su equipo con Pafos como "un punto ganado" pero, en realidad, fueron dos valiosos puntos perdidos. El conjunto de la Ligue 1 disfrutó de un comienzo de ensueño gracias a Takumi Minamino e incluso recuperó la ventaja a través de Folarin Balogun después de 26 minutos, pero su desempeño en la segunda mitad fue sorprendente y no augura nada bueno en términos de sus perspectivas de clasificación.

    Como dijo el defensa Mohammed Salisu, Mónaco "debe conseguir tres puntos en el próximo partido contra el Galatasaray" porque finalizan enfrentándose al Real Madrid y la Juventus.

  • SSC Napoli v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    22Qarabag ⬇️

    El entrenador del Qarabag, Gurban Gurbanov, no vio razón para el desánimo tras la derrota de su equipo por 2-0 ante el Napoli el martes. Su equipo frustró a los campeones italianos durante más de una hora, al mismo tiempo que plantearon algunos problemas en el otro extremo del campo. "Estoy muy feliz con la valentía mostrada por mis jugadores a pesar de la derrota", dijo Gurbanov. 

    Además, la derrota no fue en absoluto fatal para las esperanzas del Qarabag de alcanzar la fase eliminatoria. Habiendo ya sumado siete puntos en sus primeros cuatro partidos, el destino de los azerbaiyanos todavía está en sus manos de cara a los partidos consecutivos en casa, contra un Ajax sin puntos y un Eintracht Frankfurt inconsistente. Por increíble que parezca, ¡realmente hay una posibilidad de que el Qarabag viaje a Anfield el 28 de enero ya asegurado en un lugar de play-off!

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSVAFP

    21PSV ⬆️

    El PSV es uno de los equipos más gloriosamente impredecibles en la competición. Fueron atroces en su derrota en la primera ronda en casa contra el USG y tuvieron mucha suerte al conseguir un punto en Olympiacos en la cuarta jornada. Sin embargo, la histórica victoria del miércoles por 4-1 en Anfield fue aún más impresionante que la goleada por 6-2 del mes pasado contra el Nápoles en Eindhoven.

    Sin embargo, como reconoció Ivan Perisic después de la victoria sobre el Liverpool, el PSV aún tiene algunos "partidos muy difíciles por venir", contra el Atlético de Madrid, el Newcastle y el Bayern Múnich, lo que significa que incluso con ocho puntos ya conseguidos, la clasificación no está en absoluto asegurada.

  • Galatasaray A.S. v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    20Galatasaray ⬇️

    Galatasaray ha jugado dos partidos de la Liga de Campeones sin Victor Osimhen esta temporada y los ha perdido ambos, lo que subraya cuán dependientes son los campeones turcos del delantero nigeriano. Con Osimhen nuevamente fuera por lesión el martes, Gala parecía desprovisto de una amenaza ofensiva en su sorprendente derrota por 1-0 en casa contra USG. 

    Fue, como admitió el veterano centrocampista Ilkay Gundogan, "una noche realmente mala" para los campeones turcos y ha dañado seriamente sus esperanzas de terminar entre los ocho primeros, ya que sus próximos tres partidos son contra Mónaco, Atlético de Madrid y Manchester City. En esta etapa, el enfoque probablemente será asegurar un lugar en la fase de eliminatorias, mientras obviamente intentan que Osimhen vuelva al campo lo antes posible.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-NEWCASTLEAFP

    19Marsella ⬆️

    Como se esperaba, el Marsella de Roberto De Zerbi ha sido un gran espectáculo televisivo esta temporada, y la buena noticia para aquellos de nosotros que queremos ver tanto del italiano y su equipo como sea posible es que sus esperanzas de clasificación se han visto significativamente reforzadas por la victoria del martes 2-1 sobre el Newcastle.

    Después de perder tres de sus cuatro partidos europeos anteriores en lo que De Zerbi describió como "circunstancias caóticas", OM mostró una compostura impresionante para recuperarse de la concesión de un gol temprano en el Velódromo y lograr una victoria que los prepara magníficamente para sus últimos tres partidos, contra el USG, Liverpool y Club Brugge. 

  • FBL-EUR-C1-BODOE/GLIMT-JUVENTUSAFP

    18Juventus ⬆️

    El verdadero Kenan Yildiz ha vuelto - y justo a tiempo para la Juventus. Al medio tiempo del partido del martes contra Bodo/Glimt en Noruega, los Bianconeri estaban perdiendo 1-0 y frente a la posibilidad de una humillación. Sin embargo, la introducción de Yildiz, cuya forma había caído en picado en las últimas semanas, provocó una remontada en la segunda mitad que resultó en una victoria crucial por 3-2 para el equipo de Luciano Spalletti y que incluyó goles que levantaron la moral para los delanteros previamente en apuros Lois Openda y Jonathan David.

    Con la primera victoria de la temporada en la Liga de Campeones asegurada, las cosas de repente se ven mejor para la Juve, que ahora puede esperar con confianza los sucesivos juegos en casa contra Pafos y Benfica, con la confianza restaurada - y Yildiz aparentemente revitalizado.

  • SSC Napoli v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    17Nápoles ⬆️

    Incluso para los estándares de Antonio Conte, el colapso que siguió a la desastrosa derrota de Napoli en Bolonia antes del descanso internacional fue algo notable, con el entrenador explosivo cuestionando si algunos de sus jugadores todavía lo escuchaban. En ese momento, realmente parecía que Conte podría renunciar, pero tal vez simplemente estaba tratando de provocar una reacción en su equipo porque, después de vencer a Atalanta en la Serie A el fin de semana, los campeones italianos reactivaron su campaña en la Liga de Campeones con una victoria de 2-0 sobre Qarabag.

    La victoria fue lejos de ser impresionante, con Napoli una vez más dependiendo del talismán Scott McTominay para sacarlos de apuros, pero movió a los Partenopei a siete puntos, lo que significa que una posición entre los ocho primeros sigue siendo una posibilidad. Sin embargo, mientras Conte afirmaba estar "muy contento" con sus jugadores, tendremos una mejor idea de cuán unidos están realmente cuando viajen a Lisboa el próximo mes para un partido contra el Benfica de José Mourinho que ambos equipos realmente necesitan ganar.

  • FBL-EUR-C1-PSG-TOTTENHAMAFP

    16Tottenham ⬇️

    Una derrota por 5-3 ante el PSG significa que el Tottenham de Thomas Frank ha concedido ahora nueve goles en sus dos últimos partidos. Sin embargo, mientras que la derrota en el derbi del norte de Londres del domingo fue un desastre absoluto para el danés, al menos pudo sacar un par de aspectos positivos del partido en París: principalmente otro gol para el muy criticado Richarlison, quien marcó un 'golazo' en el Emirates, y un doblete muy necesitado para Randal Kolo Muani.

    Así que, aunque Frank todavía tiene mucho trabajo por hacer para ganarse a los escépticos seguidores del Spurs, su equipo debería al menos asegurarse un lugar en la fase de eliminación directa al vencer al Slavia Praga en casa en su próximo enfrentamiento de la Liga de Campeones.

  • FBL-EUR-C1-SPORTING-BRUGGEAFP

    15Sporting CP ⬆️

    Sporting se coló entre los ocho primeros el miércoles sin que nadie realmente lo notara debido a los enfrentamientos de peso en otros lugares de Europa, así que la pregunta obvia ahora es, ¿pueden mantenerse allí? Bueno, a los campeones portugueses no les falta talento ofensivo, con Geovany Quenda, Trincao y Luis Suárez destacando nuevamente en la victoria por 3-0 sobre el Club Brugge.

    Sin embargo, el calendario de Sporting está a punto de volverse mucho más difícil, ya que deben enfrentarse a Bayern Múnich y PSG antes de enfrentarse al Athletic Club en San Mamés en el último día de la fase de liga.

  • Manchester City v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    14Bayer Leverkusen ⬆️

    Es justo decir que la decisión de Leverkusen de deshacerse de Erik ten Hag después de solo tres partidos al mando ya ha dado sus frutos. Bajo el nuevo entrenador Kasper Hjulmand, los alemanes han escalado en la clasificación de la Bundesliga y lograron una de sus mejores victorias fuera de casa al vencer al Manchester City 2-0 en el Etihad el martes.

    Mucho se ha comentado sobre el hecho de que Pep Guardiola comenzó con jugadores como Erling Haaland en el banquillo, pero como señaló el defensor de Leverkusen Jarell Quansah, los visitantes tampoco estaban a plena potencia debido a las lesiones. Lo único que realmente importa de todos modos es que el Leverkusen en forma ahora está de nuevo en la lucha por un lugar en los play-offs, con partidos por venir contra Newcastle, Olympiacos y Villarreal. 

  • FBL-EUR-C1-FRANKFURT-ATALANTAAFP

    13Atalanta ⬆️

    El miércoles en Frankfurt, Raffaele Palladino consiguió su primera victoria como nuevo entrenador del Atalanta, y lo hizo de manera espectacular, ya que los Bergamaschi deslumbraron a sus anfitriones con tres goles en el espacio de cinco sensacionales minutos de la segunda mitad. No es sorprendente que Ademola Lookman fuera clave, ya que el internacional nigeriano volvió a mostrarse mental y físicamente afilado después de su fallida huelga de verano.

    No hay garantía de que los 10 puntos que Atalanta ya ha acumulado sean suficientes para avanzar a los play-offs, pero sí quitan una cantidad significativa de presión a Palladino y sus jugadores, quienes ahora deberían estar realmente esperando dar la bienvenida a Chelsea en el New Balance Arena el 9 de diciembre. 

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-NEWCASTLEAFP

    12Newcastle ⬇️

    Después de superar al Manchester City en un emocionante partido de la Premier League el fin de semana, el Newcastle inicialmente parecía mantener su impulso en Marsella el martes gracias a otro gol del extremo en forma Harvey Barnes. Sin embargo, un impulso de sangre a la cabeza de Nick Pope permitió a Pierre-Emerick Aubameyang darle la vuelta al partido, lo que perjudicó las esperanzas de los Magpies de terminar en el top ocho.

    Casi con seguridad vencerán al PSV en St. James' Park en la séptima jornada, ya que el equipo de Eddie Howe es muy fuerte en casa. Sin embargo, el Newcastle ha tenido dificultades en sus partidos fuera de casa esta temporada, y su último encuentro es contra el PSG en el Parc des Princes. Por lo tanto, parece que mucho dependerá del viaje del próximo mes a Leverkusen, ya que una victoria en el Bay Arena pondría al equipo de Eddie Howe nuevamente en camino para pasar directamente a los octavos de final.

  • Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    11Liverpool ⬇️

    Antes del miércoles, la crisis colectiva de confianza de Liverpool realmente no había afectado su campaña en la Liga de Campeones (excepto por esa única derrota ante Galatasaray), por lo que la sensación era que la visita del PSV proporcionaría a Arne Slot y su equipo en apuros un respiro de su miseria doméstica.

    Sin embargo, los Reds fueron humillados 4-1 en casa por los campeones holandeses, lo que significa que terminar entre los ocho primeros ahora parece un gran desafío para un equipo que ha perdido nueve de sus últimos 12 partidos en todas las competiciones y enfrenta partidos consecutivos fuera de casa contra Inter y Marsella. La verdad sea dicha, en la forma actual, Liverpool tendrá dificultades para vencer al Qarabag en Anfield en la jornada ocho.

  • FBL-EUR-C1-DORTMUND-VILLAREALAFP

    10Borussia Dortmund ⬆️

    ¿Quién tenía a Dortmund como el gran animador en la competición de esta temporada? En la goleada del martes sobre Villarreal, el equipo de Niko Kovac anotó cuatro goles por cuarta vez en cinco partidos. Ciertamente, la expulsión de Juan Foyth los ayudó, pero el argentino fue expulsado por negar a Dortmund un segundo gol y no se puede cuestionar la amenaza ofensiva planteada por una línea de ataque que incluye a Julian Brandt, Karim Adeyemi y Serhou Guirassy.

    BVB necesitará otros seis puntos para mantener su lugar de clasificación automática para los últimos 16, pero dos de sus tres partidos restantes, contra Bodo/Glimt e Inter, son en la fortaleza que es el Signal Iduna Park, donde Dortmund solo ha perdido uno de sus últimos 20 partidos de la Champions League. 

  • Atletico de Madrid v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    9Inter ⬇️

    Ha sido una semana realmente dura para el Inter. Después de fallar un penalti y muchas otras oportunidades en una derrota autoinfligida en el derbi contra el AC Milan, los Nerazzurri dejaron escapar un punto contra el Atlético de Madrid el miércoles al conceder un gol en tiempo de descuento.

    Mirando el lado positivo, el Inter jugó bien en el Metropolitano y merecía un empate. Pero el curioso equipo de Cristian Chivu ha perdido prácticamente todos los partidos importantes que han jugado hasta ahora esta temporada y eso significa problemas, ya que los últimos tres partidos de la Liga de Campeones del Inter son contra Liverpool, Arsenal y Borussia Dortmund. Los subcampeones de la temporada pasada podrían acabar considerando su suerte que sus primeros cuatro partidos fueran tan fáciles.

  • Atletico de Madrid v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    8Atlético de Madrid ⬆️

    Fue apropiado que Jose Maria Gimenez anotara el gol de la victoria tardía del Atlético de Madrid contra el Inter, ya que el veterano defensor uruguayo encarna la notable resiliencia de los Rojiblancos. Como admitió el entrenador Diego Simeone, su equipo tuvo que soportar algunos momentos realmente difíciles contra los subcampeones de la temporada pasada, pero un Atleti tenaz y decidido encontró la manera de ganar, como suelen hacer.

    También fue una victoria crucial, ya que pone a los españoles con nueve puntos antes de los complicados viajes a Eindhoven y Estambul, antes de que regresen a Madrid para recibir al Bodo/Glimt en la octava jornada.

  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    7Barcelona ⬇️

    No es la primera vez en los últimos 18 meses que expresamos nuestras preocupaciones sobre la línea peligrosamente alta de Hansi Flick antes del enfrentamiento de Barcelona con el Chelsea el martes - y la derrota por 3-0 de los catalanes en Stamford Bridge mostró precisamente por qué. La expulsión de Ronald Araujo en la primera mitad puede haber influido en el marcador final, pero el Barca ya estaba siendo superado en el campo en ese momento y la tarjeta roja del uruguayo fue simplemente un reflejo del malestar defensivo general de los visitantes de todos modos. 

    Los Blaugrana todavía tienen todas las posibilidades de terminar entre los ocho primeros, ya que sus últimos tres partidos son contra el Eintracht, Slavia Praga y Copenhague, pero no estarán cerca de levantar el trofeo a menos que Flick solucione una defensa que aún no ha mantenido su portería a cero en la Liga de Campeones de esta temporada. El Barca puede ser brillante de ver, pero eso es en parte porque son tan frágiles en la defensa.

  • Manchester City v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    6Manchester City ⬇️

    Con 10 puntos en cinco partidos, el Manchester City sigue en una posición decente para terminar entre los ocho primeros. Sin embargo, Pep Guardiola ha hecho la vida más difícil para su equipo de lo que debería haber sido al hacer 10 cambios en la sorprendente derrota en casa ante el Leverkusen el martes.

    Parecía que el catalán intentaba demostrar un punto a sus habituales del primer equipo al mostrar que son reemplazables, pero la apuesta salió mal, con el equipo suplente cayendo en una derrota por 2-0 en el Etihad que plantea serias preguntas sobre la profundidad de plantilla del City, y significa que su viaje de la sexta jornada al Real Madrid ha cobrado de repente más importancia. Perder en el Bernabéu - como lo hicieron la temporada pasada - y hay un riesgo real de que el equipo de Guardiola termine en la ronda de play-off por segundo año consecutivo.

  • FBL-EUR-CHL-OLYMPIAKOS-REAL MADRIDAFP

    5Real Madrid ⬆️

    ¿Qué hacer con el Real Madrid en este momento?... Los líderes de la Liga están quintos en la clasificación de la Liga de Campeones con cuatro victorias en cinco partidos, y Kylian Mbappé claramente está disfrutando de la vida bajo Xabi Alonso, con el fantástico cuatriplete del francés contra el Olympiacos llevando su cuenta total de esta temporada a 22.

    Sin embargo, abundan los rumores de que no todos en el vestuario del Madrid están tan contentos con el entrenador como Mbappé, con Vinicius Jr supuestamente reacio a firmar un nuevo contrato con el club mientras Alonso siga al mando. Al menos el caprichoso brasileño volvió a sonreír después de asistir en un par de goles a Mbappé en el 4-3 en El Pireo, pero la naturaleza irregular del rendimiento general del equipo hizo muy poco por sugerir que todos los jugadores de Alonso estén actualmente remando en la misma dirección.

  • Estevao Chelsea 2025-26Getty Images

    4Chelsea ⬆️

    La contundente victoria 3-0 contra el Barcelona se sintió como una verdadera declaración de intenciones por parte del Chelsea. Durante mucho tiempo hemos sido críticos con un club que ha adoptado un enfoque tan disperso en la contratación de jugadores, pero, en Estevao, su política de captar la mayor cantidad posible de potenciales superestrellas definitivamente ha dado sus frutos. El brasileño fue tan bueno el martes que ganó su guerra de prodigios con Lamine Yamal.

    El desafío para el Chelsea sigue siendo ofrecer actuaciones como esta de manera constante - estamos hablando de un equipo que empató con Qarabag hace solo unas semanas - y aún tenemos dudas sobre el centro de su defensa. Sin embargo, al aplastar al Barca, los hombres de Enzo Maresca demostraron que su aplastamiento del PSG en la Copa Mundial de Clubes no fue casualidad. Son capaces de vencer a cualquiera en su día y eso los convierte en un contendiente legítimo para la Liga de Campeones.

  • Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    3Bayern Múnich ⬇️

    No hubo repetición de las heroicas de Bayern Munich en París en la derrota por 3-1 del martes por la noche ante Arsenal. Los bávaros pudieron haber marcado un hermoso gol de equipo a través de la sensación adolescente Lennart Karl, pero fue la única 'gran oportunidad' que crearon en todo el partido, a pesar de dominar la posesión.

    Vincent Kompany estará lejos de estar desalentado, por supuesto, incluso si el belga estará decepcionado con el desempeño en la segunda mitad. El Bayern tenía que perder en algún momento esta temporada y no se debe olvidar que el enrachado Luis Díaz estaba suspendido para el partido en el norte de Londres. Los campeones alemanes todavía navegarán hacia los octavos de final, ya que jugarán contra Sporting y USG en el Allianz Arena antes de terminar con un viaje a Eindhoven para enfrentarse al PSV, y, al igual que el PSG, se beneficiarán a largo plazo de jugar en un campeonato doméstico más débil. 

  • Paris Saint-Germain v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    2Paris Saint-Germain ⬆️

    El hat-trick de Vitinha puede haber dominado los titulares, pero hubo señales más preocupantes desde la perspectiva del PSG en la victoria por 5-3 sobre el Spurs el miércoles. Los hombres de Luis Enrique pueden ser los máximos goleadores en la Liga de Campeones de esta temporada, pero ahora han concedido un total de ocho goles, más que cualquier otro equipo en el top 10, excepto Borussia Dortmund.

    Los tres partidos restantes del PSG tampoco son exactamente una caminata (Athletic Club y Sporting CP fuera antes de recibir al Newcastle en el Parc des Princes), pero un puesto entre los ocho primeros todavía está al alcance. Tampoco olvidemos que el estado de forma en esta etapa de la temporada no es especialmente importante, como el PSG demostró la temporada pasada. Debido a su capacidad para descansar jugadores en la Ligue 1, los campeones defensores deberían estar en buena forma una vez más cuando llegue la etapa crucial de la campaña. 

  • Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    1Arsenal ⬆️

    Nos abstuvimos de llamar al Arsenal el mejor equipo de Europa porque queríamos ver cómo se enfrentaban al invicto Bayern Múnich, pero ahora no hay duda de que los hombres de Mikel Arteta son favoritos para ganar no solo la Premier League esta temporada, sino también la Liga de Campeones. Los Gunners estuvieron sobresalientes - de nuevo - en su victoria por 3-1 sobre Harry Kane & Co. en el Emirates, y aunque Luis Díaz fue una gran ausencia para los visitantes, no es como si el Arsenal no tuviera algunos de sus propios mejores jugadores no disponibles para la selección.

    Lo que el juego dejó claro, sin embargo, es que no hay ningún equipo en Europa con mayor fuerza en profundidad que los del norte de Londres - y por eso actualmente están perfectamente posicionados para reclamar su primera Copa de Europa.