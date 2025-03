Power Ranking de Jugadores de la Concacaf: Christian Pulisic continúa en la cima, mientras que Jonathan Davies y Santiago Gimenez defienden su posición

C. Pulisic

Con la Concacaf posiblemente en su mejor momento, GOAL analiza a las estrellas norteamericanas que dominan la región.

¿Quién es el mejor jugador en la CONCACAF? El debate sigue en marcha, y con razón. A menos de 500 días para la Copa del Mundo del 2026, todas las miradas están puestas en la región, mientras Estados Unidos, Canadá y México se preparan para ser anfitriones. La CONCACAF Nations League 2025 ofrecerá otro escenario para que los mejores jugadores de la región demuestren su valía, pero las discusiones no terminarán ahí.

Determinar al mejor no es fácil. La CONCACAF está probablemente más competitiva que nunca. Durante años, Estados Unidos y México dominaron, pero ese ya no es el caso. El crecimiento de selecciones como Canadá, Jamaica y Panamá ha hecho que este debate sea más interesante, gracias a sus propios jugadores destacados. Tanto Canadá como Panamá competirán en las finales de la Nations League contra México y Estados Unidos, respectivamente, resultados que hubieran sido impensables hace no mucho tiempo.

Al evaluar a los mejores, entran en juego varios factores, pero ninguno más importante que la forma, tanto a nivel de clubes como internacional. Los verdaderamente grandes rinden sin importar la camiseta. Eso es lo que los distingue.

Entonces, ¿quiénes son los mejores jugadores en la CONCACAF en este momento? Y más importante aún, ¿quién es el número 1? GOAL lo analiza.

(Actualizado: 5 de marzo de 2025)