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«Por un camino peligroso»: critican a Lamine Yamal por su «incorrecto» comportamiento en el Barcelona
Balboa critica duramente la «actitud equivocada» de Yamal
El exjugador del Real Madrid Javi Balboa fue claro al valorar la reciente conducta de la joven estrella del Barcelona. En «El Chiringuito» expresó su decepción por el comportamiento del jugador de 18 años en el decisivo partido del Metropolitano y afirmó que su talento no justifica sus habituales muestras de malhumor.
«Según el equipo en que juegue un futbolista, defendemos una cosa u otra», afirmó Balboa, y añadió: «Está mal. Lo que hace Lamine Yamal me parece incorrecto».
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«Alguien tiene que decírselo»
Las críticas surgen tras la victoria 2-1 del Barça sobre el Atlético, especialmente por la reacción de Yamal cuando Robert Lewandowski marcó el gol decisivo. Mientras el equipo celebraba una ventaja de siete puntos en la cima, él no se unió y mostró enfado por una jugada previa. Balboa advirtió que no es un hecho aislado, sino un patrón: el jugador se frustra cuando no recibe el balón.
«Va por un camino peligroso, y alguien tiene que decírselo», concluyó el comentarista.
Flick sale en defensa del joven prodigio
A pesar del revuelo mediático, el entrenador del Barcelona, Flick, ha respaldado a su joven estrella. El técnico alemán ve sus arrebatos como muestra de su gran competitividad, no como un problema disciplinario.
«Hay que recordar que Lamine tiene 18 años. Es un jugador increíble. Lo que hace es asombroso, pero solo tiene 18 años», dijo Flick. «A veces se enfada cuando lo sustituyo; quizá se frustra. Es emocional, y no pasa nada. Le apoyamos, le ayudamos a crecer y debemos cuidarlo. Todos le observan porque es fantástico, pero apenas tiene 18 años. Todos cometemos errores; siempre le protegeremos y será el mejor en el futuro».
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Lidiar con la presión del estrellato mundial
La presión que afronta Yamal es inédita para su edad. Además de brillar con el Barcelona, es un símbolo nacional. Hace poco condenó los cánticos racistas contra musulmanes en un amistoso ante Egipto. Equilibrar esa responsabilidad social con las exigencias del fútbol de élite es un desafío. Ahora, todos lo observan: el Barça inicia la recta final con la mira en La Liga y la Champions.