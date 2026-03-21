«Por suerte, eso no sucedió»: un portero de la Premier League estuvo a punto de fichar por el Bayern de Múnich

Antes de la llegada de Peretz al Isar, el Bayern tenía serios problemas en la portería. A finales de 2022, Manuel Neuer se fracturó, entre otras cosas, la pierna tras un accidente de esquí y estuvo de baja casi un año completo. A principios de 2023, el equipo de Múnich se vio obligado a fichar a un sustituto. Llegó Yann Sommer procedente del Gladbach por unos nueve millones de euros, con el objetivo, entre otros, de ganar la Liga de Campeones. Como es sabido, el plan fracasó.

Además, debido a un acuerdo, a Sommer, que siempre fue visto con recelo en Múnich, no se le pusieron trabas para fichar por el Inter de Milán tras la segunda vuelta. Hasta el regreso de Neuer, Sven Ulreich defendió la portería: el veterano volvió a jugar el pasado fin de semana en la Bundesliga contra el Bayer Leverkusen, ofreció un apoyo fiable, pero se lesionó en el partido. El primer suplente de Neuer es ahora Jonas Urbig, quien, gracias a sus buenas actuaciones, ha sido convocado incluso por el seleccionador nacional Julian Nagelsmann para la selección alemana.

Raya, por su parte, se ha convertido en el indiscutible número uno del Arsenal y actualmente tiene buenas posibilidades de ganar sus primeros títulos a nivel de clubes. Los Gunners lideran la tabla de la Premier League y están en cuartos de final de la Liga de Campeones. El domingo se disputará la final de la Carabao Cup contra el Manchester City. Raya tiene contrato vigente hasta 2028.

El futuro de Neuer en el Bayern, por el contrario, está en el aire. Aún no se ha tomado ninguna decisión sobre si renovará su contrato, que expira en verano, o si se retirará. El director deportivo Christoph Freund declaró recientemente al respecto: «Veremos qué nos depara abril y principios de mayo, cuando vuelva a la portería, cómo se siente entonces, también en los partidos de la liga inglesa». Entonces, Neuer «se pondrá en contacto con nosotros» y «llevaremos a cabo conversaciones juntos para ver qué rumbo tomar».