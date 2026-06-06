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Por qué Thomas Tuchel está «preocupado e inquieto» tras ver una foto tomada por un periodista antes del amistoso de Inglaterra contra Nueva Zelanda
Los Tres Leones superan los problemas con el terreno de juego
Según el Daily Mail, el Raymond James Stadium usa un campo temporal «plug and play» instalado hace solo una semana, lo que complica los preparativos de Inglaterra para el torneo.
El recinto, que suele tener césped artificial, se reacondicionó con natural para el próximo partido. El personal de mantenimiento de la Federación se desplazó y contactó con los organizadores tras detectar, en fotos, algunas zonas desprendidas.
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Tuchel exige una inspección en persona
El seleccionador de Inglaterra admitió que, pese a las imágenes que le preocuparon, esperará a visitar el estadio para decidir cambios tácticos.
Si hay algún problema, reaccionaremos. El plan es jugar 45 minutos con dos equipos completos, para que todos tengan el mismo tiempo de juego. Luego seguiremos los tres días siguientes con la misma carga de entrenamiento. Ese es el plan y, por ahora, nos ceñimos a él».
La profundidad de la plantilla se pone a prueba en Florida
Los Tres Leones entrenan sin las estrellas del Arsenal Eberechi Eze, Noni Madueke, Declan Rice y Bukayo Saka, quienes descansan tras jugar la final de la Liga de Campeones.
El portero del Crystal Palace, Dean Henderson, se ha integrado bien tras ganar el título europeo, y varios jóvenes de la Premier League han reforzado la plantilla en la húmeda concentración de West Palm Beach.
Aun así, Tuchel dispone de 27 jugadores en forma y ha confirmado que el terreno de juego será apto.
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Se acerca la fase de grupos del Grupo L
Inglaterra cerrará su etapa en Florida tras enfrentar a Costa Rica el 10 de junio. Luego, la selección viajará a su base de entrenamiento en Kansas City para afinar tácticas.
Luego afrontará el exigente Grupo L: debutará contra Croacia en Dallas el 17 de junio y luego jugará ante Ghana y Panamá.