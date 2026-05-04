Por qué sus discursos épicos han permitido a Martin O’Neill, el «líder de los jugadores», triunfar en el Celtic a sus 74 años

Tras la dimisión de Brendan Rodgers en octubre, O’Neill aceptó el cargo de forma interina, más de dos décadas después de su anterior etapa en el «Paradise». Como era de esperar, surgieron dudas sobre el exentrenador del Leicester y del Aston Villa, alejado de los banquillos durante seis años.

O’Neill estabilizó al Celtic antes de ceder el mando a Wilfried Nancy, quien llegó del Columbus Crew de la MLS. El francés duró solo ocho partidos en 33 días antes de que se rescindiera su contrato.