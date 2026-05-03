¿Por qué se sustituyó a Bukayo Saka en el descanso tras marcar en la victoria del Arsenal sobre el Fulham? Mikel Arteta explica el cambio

A pesar de la buena actuación de Saka, Arteta lo sustituyó en el descanso para preservarlo tras su larga baja. El técnico del Arsenal explicó: «Jugó treinta minutos en Madrid y ahora cuarenta y cinco; debemos aumentar su carga con cuidado porque lo necesitamos en el campo».

Sobre la recuperación de Saka de sus persistentes problemas en el tendón de Aquiles, Arteta añadió: «Creo que el dolor ha desaparecido y eso era, obviamente, algo que limitaba su capacidad para realizar ciertas acciones. Hoy se le veía suelto, relajado, y creo que hemos recuperado al Bukayo que necesitamos».