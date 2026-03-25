Debería haber sido una sorpresa, pero en realidad no lo fue. Este temido día se avecinaba, y mucho antes de lo que nadie hubiera deseado. Hace menos de un año, el «rey egipcio» del Liverpool se había entronizado en Anfield para confirmar la continuación de la extraordinaria historia que estaba escribiendo en Merseyside. Pero ahora todo eso llega a un abrupto final, y hay que plantearse algunas preguntas realmente incómodas sobre el porqué.
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¿Por qué se marcha del Liverpool la leyenda viva Mohamed Salah y no Arne Slot o Richard Hughes?
Una extraña sensación de aceptación
La noticia de la inminente salida de Salah provocó, como es lógico, una gran variedad de emociones entre los aficionados del Liverpool.
Hubo gratitud por todo lo que ha aportado al club desde su llegada procedente de la Roma en 2017, tristeza por el hecho de que se marchara un año antes de que expirara la ampliación de contrato firmada el pasado mes de abril, y esperanza de que pudiera despedirse por todo lo alto llevando a los Reds a la gloria de la Liga de Campeones en Estambul el 30 de mayo.
Sin embargo, en medio de la inmediata e inevitable oleada de agradecimiento, también hubo una extraña sensación de aceptación, la sensación de que esta separación prematura es lo mejor para ambas partes.
Sin duda, se puede entender ese argumento. Salah es el jugador mejor pagado de la historia del Liverpool y apenas ha justificado su elevado salario con sus actuaciones esta temporada, ya que el extremo solo ha marcado cinco goles en 22 partidos de la Premier League. Pero, ¿de quién es la culpa, en realidad?
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«Ya no tengo fuerzas en las piernas»
En una de las muchas críticas dirigidas a Salah en los últimos meses, el exdefensa del Liverpool Jamie Carragher afirmó a principios de esta temporada que parece que al jugador de 33 años «se le han acabado las piernas».
Sin duda, esto puede ocurrirle a jugadores de la edad de Salah y, ciertamente, no ha lucido tan explosivo como de costumbre en varios partidos de esta temporada. Le ha costado superar o zafarse de los rivales como solía hacerlo.
Pero la idea de que Salah ya no pueda rendir al más alto nivel es absurda. No ha pasado ni un año desde que puso el broche de oro a la que posiblemente sea la mejor temporada individual de la historia de la Premier League al igualar el récord de goles y asistencias en 42 partidos que ostentaban Alan Shearer y Andy Cole en solo 38 partidos.
¿De verdad se supone que debemos creer, entonces, que Salah está acabado? Aparte de un mal penalti, estuvo absolutamente brillante en la goleada por 4-0 al Galatasaray en la Liga de Campeones la semana pasada.
«Mucha gente podría tomar nota»
Sería absurdo, pues, sugerir que la salida de Salah es una decisión puramente deportiva. ¿Está alcanzando un nivel similar al de la temporada pasada? En absoluto. Pero sigue habiendo marcado más goles y dado más asistencias en todas las competiciones que Bukayo Saka, en ocho partidos menos y a pesar de jugar en un equipo terriblemente irregular.
De hecho, ¿no es Salah solo uno de los varios Reds que están rindiendo por debajo de lo esperado esta temporada? Ryan Gravenberch ha retrocedido, Alexis Mac Allister está irreconocible y, sobre Ibrahima Konaté, cuanto menos se diga, mejor.
También es interesante que, aunque Virgil van Dijk tampoco ha hecho mucho para justificar su lucrativa renovación de contrato, la perspectiva de que el holandés se marche este verano sería recibida con horror absoluto entre la afición.
Existe la percepción comprensible de que el capitán está siendo defraudado por quienes le rodean y de que, de todos modos, sigue siendo invaluable para la plantilla debido a sus cualidades de liderazgo.
¿Por qué, entonces, no se le concede el mismo nivel de respeto a Salah? Puede que no una al equipo de la misma manera que Van Dijk, pero es sin duda una figura inspiradora, un personaje encomiable que establece un estándar de profesionalidad del que Andy Robertson señaló de forma bastante elocuente el martes por la noche que «mucha gente podría tomar nota» de su ética de trabajo.
Parecía una pulla a algunos de los fichajes más recientes de Anfield, y eso tendría sentido, dado que seguimos esperando a que la mayoría de ellos estén a la altura de sus elevados precios de traspaso.
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«Arrojado bajo el autobús»
Teniendo todo esto en cuenta, Salah tenía todo el derecho a preguntarse por qué Arne Slot lo dejó en el banquillo durante la racha de resultados históricamente mala del Liverpool, entre finales de septiembre y mediados de noviembre.
Es evidente que se equivocó al hacer públicas sus quejas tras el empate 3-3 con el Leeds United, pero tenía razón al afirmar que se le estaba convirtiendo injustamente en chivo expiatorio.
«No acepto esta situación», declaró a los periodistas en la zona mixta de Elland Road. «He hecho mucho por este club. Me hicieron muchas promesas y, hasta ahora, llevo tres partidos en el banquillo, así que no puedo decir que hayan cumplido su palabra.
He dicho muchas veces antes que tenía una buena relación con el entrenador y, de repente, ya no tenemos ninguna relación. No sé por qué.
Pero me parece, tal y como yo lo veo, que alguien no me quiere en el club. Parece que el club me ha echado a los leones. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que toda la culpa recayera sobre mí.
«Para mí es inaceptable. No sé por qué me está pasando esto. No lo entiendo. Creo que si esto fuera en otro sitio, cualquier club protegería a su jugador.
«Ahora lo veo así: “Arrojáis a Mo a los leones porque ahora él es el problema del equipo”. Pero no creo que yo sea el problema».
Y, independientemente de lo que se piense de que Salah haya alzado la voz, esa última frase es indiscutible.
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Un fracaso colectivo
Si algo nos han enseñado estos últimos cuatro meses es que Salah no es, en absoluto, el responsable de la desastrosa defensa del título de la Premier League por parte del Liverpool. Toda la temporada ha sido un colosal fracaso colectivo.
Con la excepción de Dominik Szoboszlai y Rio Ngumoha, casi toda la plantilla del primer equipo ha estado muy por debajo del nivel exigido, pero, aunque deben asumir su parte de culpa por los pésimos resultados de los Reds, los que están por encima de ellos son los verdaderos responsables de este desastre.
El entrenador ha demostrado ser completamente incapaz de resolver los evidentes problemas del Liverpool en todas las áreas del campo, mientras que desde hace meses resulta dolorosamente obvio que la plantilla construida por el director deportivo Richard Hughes está criminalmente desequilibrada tras una histórica ola de fichajes este verano.
En consecuencia, el actual parón internacional comenzó con muchos aficionados esperando que los rumores sobre el interés de la Liga Profesional Saudí por Hughes fueran ciertos, y que el club también aprovechara la pausa en la competición para despedir a Slot con el fin de salvar la temporada.
En cambio, nos hemos enterado de que es Salah quien está a punto de abandonar Anfield, posiblemente el mejor futbolista de la historia de la Premier League y el principal protagonista del triunfo del título de la temporada pasada.
Y lo que es peor, se le está permitiendo marcharse como agente libre, lo que significa que el argumento de que su salida tiene sentido desde el punto de vista financiero ni siquiera se sostiene.
El Liverpool pierde a una leyenda
El Liverpool podría ahorrarse unos 20 millones de libras (27 millones de dólares) en salarios la próxima temporada, pero podría haber ganado el triple vendiendo a Salah a un equipo de la SPL este verano, un dinero que habría contribuido en gran medida a que el club encontrara a alguien que se pareciera a un sucesor digno.
Por supuesto, no hay un sustituto equivalente en el mercado, simplemente porque no hay ningún jugador en las «cinco grandes» ligas europeas que pueda igualar a Salah en goles y asistencias en los últimos nueve años.
Obviamente, el Liverpool ha visto marchar a leyendas antes, y los Reds siempre se han recuperado. Ningún jugador ha sido nunca más grande que el club, como el propio Salah ha dicho, y era inevitable que acabara marchándose.
Sin embargo, realmente no debería haber sido este verano, y cada vez es más difícil mantener la fe en quienes ahora llevan las riendas en Anfield. Deshacerse de Salah ahora claramente no formaba parte del plan original.
Cuando Salah firmó su nuevo contrato el pasado abril, tanto él como sus empleadores esperaban que lo cumpliera hasta el final. Sin embargo, las cosas han cambiado drásticamente desde entonces, sobre todo debido al desencuentro del delantero con Slot, y el club ha optado por depositar su confianza en el entrenador en lugar de en la estrella.
La sensatez de esa decisión solo se verá con el tiempo, pero ya da la sensación de que el Liverpool no solo está perdiendo a una leyenda, sino que también está perdiendo el rumbo.