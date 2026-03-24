¿Por qué se han agotado los goles de la estrella de la selección estadounidense Christian Pulisic en el AC Milan? La leyenda rossoneri Massimo Ambrosini explica su racha de 12 partidos sin marcar

Cuando GOAL le preguntó qué es lo que le ha ido mal a Pulisic últimamente, el excentrocampista del Milan Ambrosini —en colaboración con BetVictor Online Casino— afirmó: «Creo que ahora mismo tiene algunos problemas físicos; esa es la primera razón. La segunda razón es que no está jugando como a él le gusta».

«El AC Milan decidió jugar sin delantero. Ha estado jugando con Rafael Leão, que no es delantero. Para mí, esta es una de las razones. En primer lugar, no está en muy buena forma. Pero incluso por razones tácticas, necesita jugar en un equipo que juegue mejor que el Milan, de forma más ofensiva. El Milan puede jugar hacia atrás, y eso no le viene bien en este momento. Además, ha fallado algunas ocasiones delante de la portería que normalmente no habría fallado».

Dado que el Milan ha empezado a alinear a Pulisic en una posición más central, Ambrosini añadió, cuando se le preguntó cuál es la mejor posición de Pulisic: «¡No en el centro! Es un jugador muy inteligente. Los jugadores inteligentes encuentran el espacio adecuado donde jugar. Pero, por supuesto, no es en el centro.

«Si mira hacia delante, debería encontrar algo, alguien con quien jugar. Rafael no es, en mi opinión, la elección adecuada. Quizá prefiera el lado izquierdo porque es diestro. Pero incluso jugando por la derecha, donde jugó en el Borussia Dortmund y en el Chelsea, es un buen sitio para él».