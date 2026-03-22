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Por qué se desvanecen las esperanzas de Bernardo Silva de cerrar su fichaje por el Barcelona, ahora que el centrocampista está a punto de abandonar el Manchester City
Silva, listo para un nuevo reto tras ocho años en el Manchester City
A sus 31 años, y tras ocho exitosas temporadas en el Etihad Stadium, Silva está listo para afrontar un nuevo reto. Ha ganado seis títulos de la Premier League, la Liga de Campeones y un total de 17 trofeos durante su etapa en Inglaterra, y aún tiene tiempo para ampliar ese impresionante palmarés en 2026.
El Barcelona lleva mucho tiempo interesado en fichar al centrocampista portugués, y el gigante catalán estuvo dispuesto a pagar una cantidad por él en su momento. Ahora podría hacerse con un jugador de probada eficacia —con 107 partidos internacionales a sus espaldas— sin coste alguno.
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Silva tiene ofertas de Arabia Saudí, Italia y Portugal
Según el diario español *Sport*, «la prioridad de Silva sigue siendo jugar en el Barça». Al parecer, su agente, Jorge Mendes, lo ha ofrecido al club blaugrana. Aunque Silva quiere cambiar de equipo, «el tiempo juega en su contra».
Se afirma que equipos de Oriente Medio con gran poder adquisitivo han presentado propuestas, con lucrativos contratos, mientras que la Juventus querría llevar a Silva a la Serie A. También se ha barajado la posibilidad de que regrese a sus raíces en el Benfica.
Se dice que Silva tiene «dudas» sobre todos esos movimientos. Ha dejado claro que abandonará la Premier League, ya que no tiene ningún deseo de jugar en ningún otro equipo de allí.
Por qué se han puesto en duda las negociaciones del Barcelona por Silva
Al Barcelona se le ha presentado una oportunidad interesante, pero «Sport» señala que la plantilla de Hansi Flick ya cuenta con suficientes centrocampistas creativos. Teniendo esto en cuenta, se dice que las prioridades para el mercado de fichajes de verano son un defensa central y otro delantero, dado que el veterano delantero polaco Robert Lewandowski se acerca al final de su contrato.
En medio de las tan publicitadas dificultades económicas del Barça —entre las que se incluye una costosa reconstrucción del Camp Nou—, se dice que hay «muy poco margen» de maniobra en materia de fichajes.
Se dice que Mendes «ha dejado claro que el dinero no es una prioridad en este momento para Silva, que tiene a parte de su familia viviendo en Barcelona». Él ya pasa mucho tiempo en esa parte del mundo y simplemente busca echar raíces.
El entorno de Silva consideraría una «oferta reducida», pero al Barcelona le resulta difícil determinar dónde encajaría en su equipo, ya que se está dando preferencia a opciones más jóvenes. Los blaugranas no tienen intención de frenar el progreso de las estrellas que ya forman parte de su plantilla.
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Silva quiere tomar una decisión sobre su futuro antes del Mundial de 2026
Ahora se enfrenta a un «gran dilema» y «pronto habrá que tomar una decisión». Silva espera que la situación se resuelva antes de que dé comienzo el Mundial en junio. Quiere saber a qué atenerse antes de unirse a Cristiano Ronaldo y compañía en la búsqueda de la gloria mundial.
Silva es consciente de que no puede dejar a otros pretendientes en la estacada durante demasiado tiempo, ya que las opciones acabarán desapareciendo. El Barça valora que el portugués aportaría una experiencia muy útil a sus filas, mejorando el «equilibrio» del equipo de Flick, pero no se puede cerrar ningún acuerdo a corto plazo.
Esto permite a Silva mantenerse totalmente centrado en los objetivos del City al final de la presente temporada. El equipo sigue en la lucha por los títulos nacionales en la Copa y la Premier League, donde debe recortar una diferencia de nueve puntos con respecto al líder, el Arsenal.
Mientras Silva espera a saber si el Barcelona reavivará su interés por ficharlo, su antiguo compañero en el City, Julián Álvarez, sigue siendo uno de los principales objetivos de los blaugranas y se espera que sea objeto de una oferta formal que podría arrancarlo de las garras del Atlético de Madrid.
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