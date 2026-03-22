Al Barcelona se le ha presentado una oportunidad interesante, pero «Sport» señala que la plantilla de Hansi Flick ya cuenta con suficientes centrocampistas creativos. Teniendo esto en cuenta, se dice que las prioridades para el mercado de fichajes de verano son un defensa central y otro delantero, dado que el veterano delantero polaco Robert Lewandowski se acerca al final de su contrato.

En medio de las tan publicitadas dificultades económicas del Barça —entre las que se incluye una costosa reconstrucción del Camp Nou—, se dice que hay «muy poco margen» de maniobra en materia de fichajes.

Se dice que Mendes «ha dejado claro que el dinero no es una prioridad en este momento para Silva, que tiene a parte de su familia viviendo en Barcelona». Él ya pasa mucho tiempo en esa parte del mundo y simplemente busca echar raíces.

El entorno de Silva consideraría una «oferta reducida», pero al Barcelona le resulta difícil determinar dónde encajaría en su equipo, ya que se está dando preferencia a opciones más jóvenes. Los blaugranas no tienen intención de frenar el progreso de las estrellas que ya forman parte de su plantilla.