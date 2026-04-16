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Por qué Ryan Reynolds y Rob McElhenney son los «outsiders» en la búsqueda del Wrexham para llegar a la Premier League
De la Liga Nacional a la Championship: una racha histórica de ascensos
El Racecourse Ground ha vivido un ascenso meteórico: el Wrexham pasó de la National League a la Championship. El equipo superó cada obstáculo gracias a la generosa inversión de sus copropietarios de Hollywood.
Se pensaba que la Segunda División sería su mayor prueba, y así ha sido pese a las incorporaciones realizadas en unas ventanas de fichajes agitadas.
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Contratiempos al intentar conseguir entradas para el sorteo de los play-offs.
Los Red Dragons partieron como descartados en la temporada 2025-26 tras un mal inicio, pero una racha positiva los devolvió a la lucha por los play-offs. Ahora han vuelto a tropezar en el peor momento: deben recortar cuatro puntos en cuatro jornadas para alcanzar el sexto puesto.
Puede que sea demasiado, y que deban optar por una ruta más larga hacia la máxima categoría, pero aún hay aspectos positivos que Reynolds, Mac y el veterano entrenador Phil Parkinson pueden extraer de una temporada llena de drama para la serie documental «Welcome to Wrexham».
¿Estarán satisfechos Reynolds y Mac con el rendimiento del Wrexham en la temporada 2025-26?
En una entrevista exclusiva con GOAL facilitada por Online Casino Zonder Cruks, Goodman, exestrella de la EFL y ahora comentarista, afirmó: «Sí, creo que querían ser competitivos. Llegó enero y seguían bien posicionados. A falta de cuatro partidos, aún lo están, aunque les quedan encuentros complicados.
Ahora son outsiders, diría que son menos favoritos que el Hull, que tiene cuatro puntos más y podría ser decisivo.
Pero si tomas una foto de la tabla actual y se la enseñas a un aficionado del Wrexham de hace cuatro o cinco años, o incluso de hace diez meses, seguro que estaría muy contento.
Ahora, al estar tan cerca, quieren cruzar la meta. Sin embargo, yo solo esperaba una temporada de consolidación, entre el décimo y el decimosexto puesto, sin luchar por el descenso. Han hecho mucho más.
Me alegro por Phil Parkinson; muchos dudaban de su historial en la Championship, pero el Wrexham ha sido un caso de éxito. Lleguen o no a los play-offs, han tenido una temporada brillante».
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Prueba de rodaje antes de que se abra otra ventana de fichajes
Tras dos derrotas seguidas y solo un punto de nueve, el Wrexham recibe el sábado al Stoke. Luego visitará Oxford y cerrará la temporada ante Coventry, ya ascendido a la Premier, y el aspirante al título Middlesbrough.
Tras tanto logro en tan poco tiempo, un año de estabilidad y reflexión puede beneficiar a los Red Dragons. Se espera que Reynolds y Mac dispongan de más fondos en verano para volver a soñar en la temporada 2026-27.