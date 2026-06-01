La familia James es sinónimo de fútbol de élite en Inglaterra: Reece y Lauren juegan para el Chelsea y su país. Aunque Lauren fue clave en el éxito de las Lionesses, no aconsejó a Reece sobre cómo afrontar la presión de un gran torneo internacional. El capitán del Chelsea confía en su propio camino.

En una entrevista con GQ, al preguntarle si Lauren le había dado consejos para ganar, James respondió: «No, no lo creo. Quizá si nunca hubiera ganado nada, pero ya tuve experiencias de victoria, sé lo que se siente y lo que hace falta». Aunque no hayan compartido consejos, su orgullo por ella es evidente: «Siempre supe que estaba destinada a los grandes escenarios y no me sorprende. Estoy orgulloso de verla jugar en el Chelsea y representar a Inglaterra», añadió.