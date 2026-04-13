«¿Por qué no?» Harry Kane podría seguir los pasos de Cristiano Ronaldo, jugar hasta los 40 y dar un gran impulso a Inglaterra

Ronaldo, cinco veces Balón de Oro, brilló en la Premier con el Manchester United frente a Kane y sigue liderando en longevidad deportiva. A sus 41 años, el portugués mantiene un gran nivel con el Al-Nassr de Arabia Saudí y con su selección.

El argentino Lionel Messi, con dos premios MVP consecutivos y una MLS Cup con el Inter de Miami, también desafía la lógica a punto de cumplir 39. Estos dos referentes muestran a Kane lo que se logra con habilidad y profesionalidad.

Kane, que cumplirá 33 años en julio, no muestra signos de desaceleración en el Bayern, campeón de la Bundesliga, y está a un gol de llegar a 50 en la temporada 2025-26. Ya es el máximo goleador histórico del Tottenham y de Inglaterra.