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«¿Por qué no?», dijeron Ryan Reynolds y Rob Mac; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar no están fuera del alcance del Wrexham
La revolución de Hollywood continúa
Desde que Reynolds y Mac compraron el Wrexham en febrero de 2021, el club pasó de luchar en la National League a convertirse en un fenómeno global. Bajo la dirección de Phil Parkinson, los Reds lograron tres ascensos consecutivos.
La pasada campaña acabaron séptimos en la Championship, a solo dos puntos de los play-offs. Ahora, de cara a su próximo intento de llegar a la Premier League, crecen los rumores sobre qué estrellas podrían fichar para liderar ese asalto.
- AFP
En busca del sueño imposible
Fichar a ganadores de varios Balones de Oro parece una fantasía para la mayoría de los clubes fuera de la élite europea o la Liga Profesional de Arabia Saudí, pero Pulis insiste en que el Wrexham no debe limitar su ambición. El técnico galés asegura que el carisma de los propietarios y el crecimiento del club lo hacen posible.
Al ser preguntado por el próximo fichaje, Pulis declaró a BOYLE Sports: «¿Elsiguiente gran fichaje del Wrexham? Cristiano, Messi, Neymar... ¿por qué no? Gales es un lugar maravilloso, especialmente el norte, un país precioso».
El encanto del norte de Gales
Más allá del respaldo financiero del dúo de Hollywood y de los lucrativos acuerdos de patrocinio, Pulis cree que la belleza natural y la cultura de Gales constituyen un atractivo único que podría atraer a superestrellas mundiales. Aunque Messi, Ronaldo y Neymar juegan en Estados Unidos, Arabia Saudí y Brasil, Pulis sostiene que la hospitalidad galesa no tiene parangón.
«Solo hay que decirles que aquí el sol siempre brilla y que la comida es fantástica», bromeó Pulis. «Aunque llueva, no hallarás gente más acogedora que los galeses. Esa es la clave para traer a una superestrella a Wrexham».
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Preparativos para la Premier League
El objetivo de los Red Dragons es claro: lograr un puesto en la Premier League por primera vez en la historia del club durante la temporada 2026-27. Parkinson se muestra satisfecho con su plantilla, que incluye a cinco jugadores que participaron en las tres campañas de ascenso, pero reconoce que se necesitan mejoras para dar el siguiente paso.
Queda por ver si Reynolds y McElhenney podrán fichar a uno de los «Tres Grandes» del fútbol, pero la trayectoria del club hace que pocos apuesten en su contra.