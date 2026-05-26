Desde que Reynolds y Mac compraron el Wrexham en febrero de 2021, el club pasó de luchar en la National League a convertirse en un fenómeno global. Bajo la dirección de Phil Parkinson, los Reds lograron tres ascensos consecutivos.

La pasada campaña acabaron séptimos en la Championship, a solo dos puntos de los play-offs. Ahora, de cara a su próximo intento de llegar a la Premier League, crecen los rumores sobre qué estrellas podrían fichar para liderar ese asalto.



