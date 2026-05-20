El Arsenal se proclamó campeón de la Premier League tras el 1-1 entre el Manchester City y el Bournemouth, resultado que eliminó las opciones de Pep Guardiola de alargar la lucha hasta la última jornada. Los Gunners, reunidos en London Colney, celebraron con euforia el pitido final.

Las celebraciones se extendieron por todo el norte de Londres, donde miles de aficionados se congregaron frente al Emirates Stadium. Entre la multitud se vio a la leyenda del club Ian Wright celebrando un título que los seguidores del Arsenal anhelaban desde la temporada 2003-04 de los «Invincibles».