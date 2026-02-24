«Por qué lo hicieron es un misterio»: los propietarios del Tottenham, criticados por el agente del exentrenador por la contratación de Igor Tudor

El Tottenham decidió despedir a Frank tras la derrota ante el Newcastle United a principios de este mes, ya que el equipo del norte de Londres lleva una racha lamentable desde principios de año. Tudor, conocido por ser contratado para hacer frente a situaciones de emergencia, tomó las riendas hasta el final de la temporada, pero tuvo un pésimo comienzo con una derrota por 4-1 ante el Arsenal el domingo.

Los Spurs se enfrentan a una grave crisis de lesiones y, además, Cristian Romero no podrá jugar otros dos partidos de la Premier League por sanción. El temor a un posible descenso a la Championship se ha agravado, ya que el club lleva nueve partidos sin ganar en la liga.

Anteriormente, Heitinga había sido contratado para ayudar a Frank como asistente durante la mala racha, aunque muchos apostadores pensaban que podría ocupar el puesto de entrenador si su jefe era despedido. En cambio, su etapa en el Tottenham llegó a su fin rápidamente con la llegada de Tudor y su equipo técnico.