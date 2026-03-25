¿Por qué le encantan los burros a Kai Havertz? La estrella del Arsenal habla abiertamente sobre su fuerte vínculo con este «maravilloso» animal

La afinidad de Havertz con este animal le ha valido incluso el apodo de «El Burro» entre algunos de sus compañeros de equipo. Ahora, vuelve a la selección alemana por primera vez desde noviembre de 2024 tras superar una serie de lesiones que han mantenido al delantero del Arsenal fuera de los terrenos de juego durante gran parte de la temporada actual.

Ahora que recupera su plena forma de cara al Mundial, está ansioso por dejar atrás sus problemas de lesiones y afirma: «Para mí, personalmente, ha sido, por supuesto, una época muy difícil que ya he dejado atrás. No ha sido fácil. No obstante, estoy, por supuesto, muy contento de estar de vuelta aquí, de estar con el equipo. Naturalmente, echaba de menos a los chicos y también echaba de menos pasar tiempo aquí, volver a jugar con la selección nacional, cantar el himno. Por eso, por supuesto, es muy especial para mí estar de vuelta después de tanto tiempo».

A pesar de su ausencia de la selección, ha mantenido una comunicación constante con el cuerpo técnico. Ahora se centra en aprovechar su experiencia internacional para guiar a una plantilla que cuenta con varias caras nuevas de cara al Mundial.

«Aún no he tenido una charla sobre mi papel. Estuve en contacto constante con Julian. El intercambio siempre estuvo ahí, siempre fue recíproco», dijo Havertz. «Le estoy muy agradecido por haber buscado el contacto. Pero no estuve allí durante un año, y espero liderar desde la vanguardia, para ayudar a los chicos en el campo. Me siento muy cómodo en todas las posiciones de ataque. Soy un jugador versátil, he jugado en muchas posiciones en los últimos años. Todo el mundo sabe que no soy un jugador ruidoso que da discursos en el vestuario. Pero tengo la experiencia a nivel internacional y me propongo liderar desde la vanguardia en este Mundial».