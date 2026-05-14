El maestro argentino lideró un espectáculo de ocho goles el miércoles por la noche: abrió el marcador y, tras quedar 2-1 abajo, guió la remontada. El encuentro acabó 5-3 y Messi también asistió a Mateo Silvetti antes de completar su hat-trick en el 89′ tras un error defensivo. La victoria impulsó a los Herons al segundo puesto del Este, con 25 puntos en 13 jornadas.