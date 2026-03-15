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Como 1907 v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traducido por

¿Por qué lanzó Malen el penalti en el Como-Roma en lugar de Pellegrini?

La decisión de realizar un cambio drástico vino del banquillo

La Roma cayó derrotada por 2-1 en el partido clave para la lucha por la Champions contra el Como, pero, además del episodio de la segunda tarjeta amarilla mostrada a Wesley en la segunda parte (que enfureció a Gasperini y a muchos otros), lo que más ha dado que hablar entre los entrenadores de Fantasy ha sido el penalti marcado por Malen en la primera parte. De hecho, el lanzador habitual de penaltis es Lorenzo Pellegrini y el centrocampista no solo estaba en el campo, sino que inicialmente se había colocado en el punto de penalti. 

¿Qué pasó entonces y por qué lanzó el penalti Malen?

  • ¿QUÉ HA PASADO?

    Falta en la salida del Como, donde El Shaarawy se adelanta a Diego Carlos en el área. El defensa del Como planta el pie para entrar en el balón y lo desvía, pero luego derriba al italiano. Massa pita penalti.
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  • PELLEGRINI CON EL BALÓN EN LA MANO DURANTE EL CHECK

    Durante la breve revisión del penalti, con el balón en la mano, se presentó, tal y como se esperaba, Lorenzo Pellegrini, el lanzador habitual de los penaltis de la Roma. En ese momento, sin embargo, llegó un mensaje claro desde el banquillo.

  • LA INDICACIÓN QUE CRISTANTE LE DIÓ A PELLEGRINI

    Según informa el Corriere dello Sport, Bryan Cristante, capitán de honor de ese partido, se acercó a Pellegrini con un mensaje claro que le había llegado desde el banquillo. Un simple nombre, el de Donyell Malen, a quien entregar el balón para el penalti. Pellegrini se dirigió entonces hacia el banquillo para pedir confirmación del cambio de lanzador y, una vez recibida la respuesta afirmativa, cogió el balón y se lo entregó al holandés, quien superó a Butez para poner el 1-0 provisional.

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