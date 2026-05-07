Por qué la Juventus se muestra «fría» ante el fichaje de Robert Lewandowski, que dejará el Barcelona como agente libre

La llegada de Lewandowski a la Serie A este verano ha encontrado un obstáculo en el Allianz Stadium. Pini Zahavi, su agente, viajó a Italia para reunirse con varios clubes, pero la Juventus no recibió la idea con entusiasmo. Gianluca Di Marzio indica que los bianconeri han perdido interés por el alto coste del fichaje.

El delantero de 37 años acaba contrato el 30 de junio y podría quedar libre si el Barcelona no activa la renovación, pero sus elevadas pretensiones económicas han hecho que la Vecchia Signora recule. El club prioriza la sostenibilidad financiera a largo plazo frente a fichajes millonarios de jugadores en el ocaso de sus carreras.